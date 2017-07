Praha - Centrem Prahy i letos projde průvod hrdosti leseb, gayů, bisexuálů a transsexuálů (LGBT) Prague Pride, a to v sobotu 12. srpna. Trasa povede stejně jako v minulých letech z Václavského náměstí na Letnou. Karnevalovým pochodem, který se uskuteční už posedmé, vyvrcholí týdenní festival s tematikou LGBT. Letos pořadatelé chtějí poukázat na rozdíl mezi tolerancí a respektem. ČTK o tom informovala mluvčí festivalu Bohdana Rambousková. Organizátoři nahlásili magistrátu 10.000 účastníků.

Festival s průvodem se konal poprvé v srpnu 2011. Tehdy vyvolal bouřlivé protesty konzervativců. Podle nich byla přehlídka obscénní a nevkusně vnucovala ideologii homosexualismu. Tento pojem použil tehdejší prezident Václav Klaus, podle něj bylo nutné proti tomuto jevu bojovat. V dalších letech protestní akce postupně slábly. Někteří odpůrci se chystají do míst kolem trasy pochodu ale vyrazit i letos.

Festival začne v pondělí 7. srpna a potrvá do neděle 13. srpna. Týdenní program nabídne promítání, konference, diskuse, výstavy, procházky městem s průvodcem, zábavu pro děti, bohoslužby i taneční akce a večírky. Vrcholem se tradičně stane sobotní karnevalový průvod. Ten vyrazí po poledni z Václavského náměstí přes ulici Na Příkopě na náměstí Republiky, odtud se vydá po Revoluční, Řásnovkou a Klášterskou na Dvořákovo nábřeží. Projde náměstím Curieových na Čechův most a za ním pak po schodech vystoupá do sadů na Letnou, kde bude následovat koncert.

Přehlídku doprovodí kampaň. Ukazuje kreslené postavičky, které mluví o tom, že postavení leseb a gayů je v Česku v pořádku a žádný festival hrdosti není potřeba. "Do kampaně jsme vybrali klasické věty, které LGBT lidé slýchají běžně ve svém okolí. Zejména to, že gayové a lesby nevadí, dokud se neukazují na veřejnosti, zaznívá velmi často. O takovou toleranci nestojíme. Máme stejné právo vzít se na ulici s partnerem za ruku nebo mluvit o společné dovolené," uvedla ředitelka festivalu Kateřina Saparová.

Přehlídka se letos snaží ukázat na rozdíl mezi tolerancí a respektem. "Toleruji hlučně telefonující lidi v restauraci nebo nepříjemné pokladní v supermarketu. Toleruje se něco, co je vlastně špatně. Co je ale k tolerování na tom, že je někdo gay či lesba? S hetero nebo homosexuální orientací se lidé rodí, nikdo si ji vědomě nevybírá," podotkla Saparová.

Program festivalu je na webu www.praguepride.cz. Zájemci si ho mohou stáhnout i jako aplikaci do chytrých telefonů. Většina akcí je zdarma. Záštitu nad přehlídkou převzali ministr pro lidská práva Jan Chvojka (ČSSD) a primátorka hlavního města Adriana Krnáčová (ANO).