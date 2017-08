Praha - Z Václavského náměstí vyšel dnes po poledni průvod hrdosti gayů, leseb, bisexuálů, translidí (LGBT) Prague Pride. Účastníci míří na Letnou, kde bude do večera hudební program. Průvod se začal řadit v dolní polovině Václavského náměstí. Účastníci zamířili nejdřív k soše svatého Václava, kterou obešli. Odtud se průvod vydal na svou trasu směrem k ulici Na Příkopě a na náměstí Republiky, odtud do Revoluční, Řásnovky a Klášterské na Dvořákovo nábřeží a náměstí Curieových, pak přes Čechův most po schodech na Letnou.

Na akci dorazili zástupci velvyslanectví některých zemí. Festival a pochod v minulosti zaštítili i její předchůdci ve funkci. Mezi účastníky byla patronka internetové LGBT poradny, moderátorka Ester Janečková. Na Václavském náměstí se objevily i hloučky protestujících proti pochodu.

Do průvodu se zapojila desítka alegorických vozů. Zatímco v jiných městech bývají při podobných akcích k vidění vyzdobené kamiony, pražská vozidla jsou kvůli úzkým uličkám i nízkým trolejím malá. Letos je vyslalo několik firem a pár neziskových organizací. "Firmy se přestávají bát spojit své jméno s tématem LGBT a podpořit myšlenku rozmanitosti," řekla ČTK mluvčí festivalu Bohdana Rambousková.

Pořadatelé pamatovali i na rodiny s malými dětmi, postižené či seniory, kteří by čtyřkilometrovou cestu pěšky nezvládli. Přistavili pro ně vláček, od letenského schodiště na Letnou je možné se svézt autobusem. Na pláni pak začíná ve 14:00 hudební program, který potrvá do 22:00.

Duhový pochod hrdosti se poprvé uskutečnil v srpnu 2011. Tehdy vyvolal bouřlivé protesty konzervativců. Podle nich byla přehlídka obscénní a nevkusně vnucovala ideologii homosexualismu. Tento pojem použil tehdejší prezident Václav Klaus, podle něj bylo nutné proti tomuto jevu bojovat.