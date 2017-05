Praha - Průvod několika desítek studentů v maskách dnes zahájil pražský Studentský Majáles. Po 10:30 vyšli z Kampy směrem do areálu Karolina a na Ovocný trh, kde se koná hlavní část studentských oslav. Není to první majáles, který se v prodlouženém víkendu v Praze koná. V sobotu 29. května se uskutečnila studentská slavnost v Letňanech.

Z Kampy se průvod vydal přes most Legií na náměstí Václava Havla u Národního divadla. Tady se k průvodu přidala také malá dechová kapela. "Majálesem si připomínáme také 60. léta a hnutí hippies, které bylo protiválečné a mírové. Kromě historických konotací ale je důležité, aby se nový král Majálesu dokázal domluvit s mocenskými strukturami a prosadit přání studentů," řekl jeden z mluvčích na piazzettě Národního divadla, kde se následně všichni účastníci rozestavili do mírového znaku hippies a vyfotografovali.

V průvodu byly k vidění například historické kostýmy z doby Rudolfa II. včetně kata s láhví hruškovice v ruce. Jela v něm i replika automobilu studentů z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy nebo žlutá ponorka podobná té od Beatles. Někteří studenti nesli transparenty s hesly jako Vešel jsem na peďák a je ze mne žebrák či Stop xenofobii, rasismu a strachu.

Hlavní slavnost se koná na Ovocném trhu a v areálu Karolina, kde jsou na programu hudební a divadelní představení, čtení poezie nebo ohňová show.

V Praze se v sobotu 29. dubna konal již jeden majáles, který vyrazil průvodem z křižovatky ulic Jungmannovy a Vodičkovy v Praze 1 směrem na Strossmayerovo náměstí a ze stanice metra C Vltavská směrem do Letňan. Tam na několika pódií hrály až do pozdního hodin různá hudební uskupení.