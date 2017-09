Praha - Průmyslové ceny v srpnu zrychlily meziroční růst na 1,4 procenta z červencových 1,1 procenta. Proti loňskému srpnu se zvýšily i ceny v zemědělství, stavebnictví a službách, nejvíce zdražili zemědělští výrobci. Informoval o tom dnes Český statistický úřad (ČSÚ), který současně zveřejnil výsledky červencového zahraničního obchodu. Vývozní ceny klesly meziročně o 1,2 procenta a dovozní o 0,8 procenta.

Z hlediska České národní banky jsou podle analytika společnosti Cyrrus Lukáše Kovandy srpnová data potvrzením, že průmyslové ceny jsou deflačnímu pásmu, v němž byly až do loňského prosince, dostatečně vzdáleny. Neměly by tak být překážkou v jejím naznačeném úmyslu zvýšit letos ještě minimálně jednou úrokové sazby. Nejpravděpodobněji tak ČNB učiní na svém zasedání začátkem listopadu, vyloučit to ale nelze už na zasedání koncem září, dodal.

Podle analytika Raiffeisenbank Milana Frydrycha průměrný růst cen průmyslových výrobců za osm měsíců činí 2,2 procenta. Podobné tempo si tento rok udrží díky nízké srovnávací základně a rostoucím cenám ropy. "Očekáváme růst cen průmyslových výrobců průměrným tempem 2,1 procenta pro rok 2017," dodal.

Meziroční růst průmyslových výrobců ovlivnily hlavně ceny kovů a kovodělných výrobků, které stouply o 4,9 procenta. Potravináři zdražili o 4,2 procenta. Proti loňskému srpnu byly vyšší i ceny koksu a rafinovaných ropných produktů. Naopak zlevnily dopravní prostředky, elektřina a plyn. Proti červenci se ceny v průmyslu zvýšily o 0,2 procenta.

Ceny v zemědělství stejně jako v předchozích měsících meziročně vzrostly dvouciferným tempem, přesto růst zpomalil na 12,5 procenta z červencových 13 procent. Za růstem stojí především živočišná výroba, kde se ceny hlavně kvůli zdražení mléka zvýšily o 16,5 procenta. V meziměsíčním srovnání byly ceny zemědělských výrobců nižší o 0,9 procenta.

Ceny stavebních prací se meziročně zvýšily v srpnu stejně jako o měsíc dříve o 1,6 procenta a ceny tržních služeb v podnikatelské sféře zrychlily růst na 1,8 procenta z červencových 1,4 procenta. Meziměsíčně ceny stavebních prací vzrostly o dvě desetiny procenta a tržních služeb o 0,4 procenta.

ČSÚ dnes také oznámil, jak se v červenci vyvíjel zahraniční obchod. Meziročně ceny vyváženého zboží, podle statistiků zejména důsledkem posílení koruny vůči euru a dolaru, klesly o 1,2 procenta po červnovém poklesu o 0,4 procenta. U dovozu byly ceny nižší o 0,8 procenta, ačkoli předchozích sedm měsíců za sebou rostly, v červnu o půl procenta. Meziměsíčně se vývozní ceny snížily o 0,8 procenta a dovozní o 1,1 procenta.