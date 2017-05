Průmyslová výroba - vývoj od února 2016 do února 2017

Průmyslová výroba - vývoj od února 2016 do února 2017 ČTK/ČTK

Praha - Dnešní údaje o vývoji průmyslové výroby v březnu podle analytiků potvrzují, že toto odvětví je tahounem české ekonomiky. Silný březnový růst jde na vrub kalendářním vlivům, ale i tak jsou výsledky průmyslu podle ekonomů velmi dobré a přispěly k růstu ekonomiky v prvním čtvrtletí.

Průmyslová výroba v březnu zrychlila meziroční růst na 10,9 procenta z únorových 2,7 procenta. Meziročně po očištění o vliv počtu pracovních dnů byla vyšší o 4,4 procenta. Letošní březen měl proti tomu loňskému o dva pracovní dny více. Dařilo se zejména výrobcům automobilů, pryžových a plastových výrobků a kovovýrobě.

"Průmysl si i nadále udržuje pozici motoru české ekonomiky a už nyní je nepochybné, že za očekávaným velmi slibným výsledkem HDP za první čtvrtletí bude stát především toto odvětví," uvedl analytik ČSOB Petr Dufek. Díky dobrému startu do druhého čtvrtletí, který naznačují zakázky i indexy nálad i nákupních manažerů lze podle něj očekávat, že průmysl potáhne ekonomiku nahoru i nadále.

"České průmyslové produkci by se mělo dařit i do budoucna. Registrace automobilů v eurozóně sice zpomalují, nicméně to podle našeho názoru nebude mít na automobilky zásadnější vliv. Více tím zřejmě utrpí dodavatelé dílů pro západoevropské výrobce. Automobilový průmysl tedy zůstane hlavním tahounem českého průmyslu i ve zbytku letošního roku," uvedla ekonomka Komerční banky Jana Steckerová.

Podle partnera v oddělení Podnikových financí a restrukturalizací PwC ČR Petra Smutného český průmysl těží z přílivu tuzemských i zahraničních zakázek a celkového optimismu v ekonomice. "Potýká se ale s nedostatkem lidí a neprospívá mu politická nestabilita v Česku ani v zahraniční," uvedl.

Analytička Raiffeisenbank Daniela Milučká očekává, že letos bude průmyslová výroba dál nabírat na síle a meziroční tempo růstu by mělo zrychlit k 3,5 procenta proti loňským 2,9 procenta.

"Nicméně velmi silná data za březen bychom neměli přeceňovat, velmi silný vliv měly příznivé kalendářní efekty. Ty ale byly v případě letošního dubna a května naopak nepříznivé a nebudu překvapen, pokud dubnová výroba, neočištěná o tyto vlivy, vykáže meziroční pokles," upozornil hlavní ekonom Generali Investments CEE Radomír Jáč.

Analytici: Inflace by měla růst, dnešní data jsou dočasný výkyv

Dnešní údaje o poklesu meziroční inflace jsou jen dočasným výkyvem. V dalších měsících by měla inflace opět růst. Vyplývá to z vyjádření analytiků. Dnešní data podle nich nemění pohled na další vývoj měnové politiky České národní banky. Ekonomové tak většinou očekávají začátek zvyšování sazeb ve třetím čtvrtletí letošního roku.

Meziroční růst spotřebitelských cen v dubnu zpomalil na dvě procenta z březnových 2,6 procenta. Ceny potravin a pohonných hmot meziročně zmírnily svůj růst. Meziměsíčně se spotřebitelské ceny v dubnu již třetí měsíc v řadě nezměnily.

"Větší než námi očekávaný pokles inflace v dubnu nemění náš názor na vývoj úrokových sazeb ČNB, který jsme si udělali po jejím zasedání na začátku května. Snížení inflace vidíme jako dočasné, ovlivněné přechodnými vlivy. Nadále předpokládáme, že ČNB přistoupí k prvnímu navýšení úrokových sazeb ve třetím čtvrtletí," uvedl analytik UniCredit Bank Patrik Rožumberský.

I podle analytika společnosti Akcenta Miroslava Nováka se navzdory dubnovému zpomalení spotřebitelských cen nejeví příliš pravděpodobně, že by inflace v nadcházejících měsících dále zpomalovala. "Domácí poptávka totiž zůstává silná, což včera potvrdil růst maloobchodních tržeb a dnes zveřejněný pokles nezaměstnanosti," uvedl.

Rovněž podle hlavního ekonoma ING Jakuba Seidlera zůstává navzdory dubnovému zpomalení výhled na další vývoj inflace stabilní. "Inflace by se tak měla v dalších měsících opět dostat výrazněji nad cíl ČNB, což společně se začínajícím přehříváním ekonomiky bude dle našeho názoru vyžadovat další zpřísnění měnové politiky. Zahájení cyklu zvyšování sazeb tak dle našeho názoru nastane již v letošním roce a dnešní mírně slabší inflace na tomto výhledu nic nemění," uvedl.

Hlavní ekonom Deloitte David Marek se domnívá, že po zbytek letošního roku se bude inflace pohybovat i nadále v blízkosti dvouprocentního inflačního cíle.

Podle ekonoma společnosti Roklen Michala Šoltése pak dubnová inflace vnáší nejistotu nad dalším průběhem a směřováním měnové politiky a zvyšuje pravděpodobnost pozdějšího zvyšování úrokových sazeb. "Zatím se však jedná pouze o jeden údaj a je možné a pravděpodobné, že se v dalších měsících inflace vrátí mírně nad dvouprocentní úroveň," uvedl.

Hlavní ekonomka České bankovní asociace Eva Zamrazilová uvedla, že po dnešních datech je pravděpodobnost srpnového zvýšení sazeb nižší. "Nicméně kurz koruny je zatím příliš slabý na to, aby ve druhé polovině roku začal ceny výrazněji brzdit. Pokud se kurz bude i v příštích týdnech pohybovat v dosavadním intervalu, první zvýšení sazeb po téměř deseti letech by mohlo přijít v listopadu," uvedla.

Analytici: Stavebnictví pomohla zlepšená výstavba infrastruktury

Českému stavebnictví v březnu pomohlo to, že se k rostoucímu pozemnímu stavitelství přidalo i inženýrské, tedy hlavně výstavba infrastruktury. Důležité byly také nižší srovnávací základna z loňského roku a letošní vyšší počet pracovních dní. Uvedli to analytici, které dnes ČTK oslovila. Stavebnictví podle ČSÚ v březnu meziročně vzrostlo o 6,2 procenta, za celé první čtvrtletí kleslo o nepatrných 0,1 procenta. Podle analytiků by mělo za celý letošní rok mírně vzrůst.

"Část výsledku je samozřejmě způsobena vyšším počtem pracovních dnů. Nicméně po očištění od tohoto vlivu dosáhla dynamika v daných podmínkách krásných dvou procent," uvedl analytik ČSOB Petr Dufek. Letošní březen měl v porovnání s loňským o dva pracovní dny více.

Za pozitivní lze podle Dufka považovat, že nerostla výroba už jenom v rámci pozemního stavitelství. "To zažívá prozatím mírný boom díky poptávce po komerčních a bytových nemovitostech, ale tentokrát se rozjela i inženýrská výstavba," doplnil. Pozemní stavitelství v březnu meziročně vzrostlo o 6,4 procenta, inženýrské o 5,5 procenta. Podle Dufka letos české stavebnictví stoupne o dvě procenta.

"V oblasti soukromých investorů dále rostl objem nově zadávaných zakázek stavebním firmám, jako jsme již viděli v minulých měsících. Dobrou zprávou je i pomalé oživování v oblasti veřejných stavebních zakázek, které byly jednou z hlavních příčin předchozích výrazných propadů sektoru," sdělil ředitel analytické společnosti CEEC Research Jiří Vacek. Podle průzkumu této firmy mezi stovkou ředitelů stavebních firem české stavebnictví letos vzroste o 2,7 procenta.

Podle analytika společnosti Cyrrus Lukáše Kovandy je březnový růst inženýrského stavitelství do značné míry způsoben nízkou srovnávací základnou z loňského roku. Jak uvedl, právě v březnu 2016 začal táhlý pokles produkce v této oblasti. Způsobilo ho hlavně ukončení čerpání evropských dotací z programového období 2007 až 2013. Stavebnictví podle něj i nadále zůstává "nemocným mužem" české ekonomiky. "Tu nemoc mu však přivodila vadná legislativa. Nebyla tedy nezbytným důsledkem nějakého neovlivnitelného děje," doplnil.

Prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR Václav Matyáš uvedl, že růst o 6,2 procenta je sice sympatické číslo, ale dobrý signál pro budoucnost by znamenalo až další výrazné pokračování růstové tendence. "Výrazné zvýšení hodnoty vydaných stavebních povolení se bezpochyby pozitivně projeví. Podmínkou ovšem je, že se musí začít stavět. A to nebývá vždy jednoduché," dodal Matyáš. Hodnota vydaných stavebních povolení se v březnu meziročně téměř zdvojnásobila.