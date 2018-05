Praha - Průměrné emise nových automobilů v Evropě loni poprvé za posledních deset let vzrostly. Hodnota se zvýšila o 0,3 gramu na 118,1 gramu emisí na kilometr. Souvisí to s rostoucím zájmem o segment SUV a poklesem popularity dieselových motorů částečně ve prospěch benzinových motorů. Vyplývá to z výzkumu analytické společnosti JATO Dynamics, který zahrnoval 23 evropských trhů včetně Česka.

Nejnižší průměrné emise CO2 měly nové toyoty. Průměrné emise CO2 nových modelů Toyoty loni klesly o 2,7 g na 101,2 g/km. Druhé místo zaujal Peugeot, jehož průměrné emise během roku stouply o 2,7 g na 104,5 g/km. Na třetí pozici se umístil Citroen s růstem o 2,2 g/km na 105,5 g/km. Škoda Auto skončila osmá s růstem o 4,1 gramu na 111,8 g/km.

Pokles průměrných emisí vozů Toyoty byl důsledkem růstu zájmu o hybridy, které v uplynulém roce tvořily 53 procent celkového prodeje značky. Konvenční benzinové automobily představují 42 procent celkového počtu prodaných Toyot, naftové motory mělo 7,5 procenta vozů značky.

Ideální alternativu dieselových motorů budou podle JATO Dynamics představovat auta s plně hybridním pohonem schopné provozu pouze na elektromotor bez napájení z externí sítě. Vznětové motory jsou sice výkonné a emitují méně CO2 než konvenční auta, nicméně mají na svědomí růst zdraví škodlivých emisí oxidů dusíku a prachových částic, dodala firma.

Z 23 evropských států zahrnutých ve výzkumu JATO Dynamics je nejekologičtější zemí díky dotacím na nákup elektromobilů Norsko, Česká republika je na 19. místě. Norsko za poslední rok snížilo průměrné emise prodávaných aut o 10,1 procenta na 83,6 g/km. Žádná jiná evropská země nedosáhla výsledku nižšího než 100 g/km.

Mezi prvními pěti jsou vedle Norska Portugalsko (104,2 g/km), Dánsko (108 g/km), Řecko (108,6 g/km) a Nizozemsko (109 g/km). Celkem 15 z 23 zkoumaných států zaznamenalo loni nárůst průměrných emisí CO2 u nových aut.

Evropská komise v současnosti navrhuje, aby výrobci aut byli povinni snížit průměrné emise CO2 u jejich nově registrovaného vozového parku v unii o 15 procent do konce roku 2025. Do konce roku 2030 se navrhuje snížení emisí CO2 o 30 procent proti roku 2021. Česko chce mírnější snižování emisí.