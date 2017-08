Praha - Rodiče českých dětí letos utratí za školní potřeby v průměru 2933 korun. Za volnočasové aktivity pak vydají za pololetí 3356 korun. V porovnání s minulým rokem jsou tyto výdaje celkem o zhruba tisíc korun vyšší. Vyplývá to z průzkumu společnosti Profi Credit.

Sedm z deseti respondentů uvedlo, že jejich dítě navštěvuje alespoň jednu placenou volnočasovou aktivitu. Největší poptávka je především o jazykové, umělecké či sportovní kroužky, ale také třeba i o placenou odpolední družinu.

Podle údajů společnosti Provident Financial rodiče za školní pomůcky a kroužky pro děti letos zaplatí celkem 8,09 miliardy korun. Nejvyšší výdaje čekají rodiče prvňáků. "Na začátku školního roku budou rodiče prvňáků muset sáhnout hlouběji do kapsy. Vstup do prvního ročníku s sebou totiž přináší až trojnásobné výdaje oproti tomu, co rodiče zaplatí za starší potomky," dodal mluvčí firmy Ondřej Holoubek.

Z interních dat Providentu pak vyplývá, že v souvislosti s počátkem školního roku si lidé berou půjčku v průměru přes 20.000 korun. Z peněz financují například i úpravu pokojíčku, nákup nábytku či počítačů a tabletů pro děti a dalších věci, které ať už přímo nebo nepřímo souvisí s návštěvou školy a vzděláváním.

V případě studentů středních škol tvoří velkou část výdajů právě notebooky či počítače. Oproti minulosti je mezi školáky menší zájem o tablety, jejichž prodej dlouhodobě klesá. Vedle notebooků jsou jejich konkurenty chytré telefony. "Už tak vysoká poptávka po levnějších chytrých telefonech se před začátkem školního roku ještě zvyšuje. Smartphony s většími displeji mají například oproti tabletům výhodu multifunkčního zařízení, ze kterého můžete vedle psaní nebo nahrávání i volat," uvedl Jan Nejezchleb z Expert Elektro.

Místo klasických notebooků se do popředí zájmu studentů nově dostaly tzv. konvertibilní notebooky, které kombinují tablet a notebook. Je pro ně typický překlápěcí nebo odpojitelný displej, který je dotykový. Obecně je jeho předností lehkost a mobilita.

V poslední době se nákup školních potřeb přesouvá na internet. Podle Alexandry Čermákové ze srovnávače cen Heureka.cz jsou také trendem různé aplikace, které si školáci stahují do mobilních telefonů - od speciálních kalkulaček, převodníků jednotek po chemické tabulky.

Rodiče při výběru školních potřeb stále více hledí na jejich zdravotní nezávadnost a ergonomii. Nejvíce zřejmé je to u psacích potřeb a batohů, vyplynulo z nedávné ankety ČTK. V Česku nyní navštěvuje základní školy 906.000 dětí a 424.000 střední školy. Celkem v tuzemsku studuje, včetně vyšších a vysokých škol, 1,55 milionu lidí.