Praha - Průměrná úroková sazba hypoték letos v únoru stoupla na 2,36 procenta z lednových 2,28 procenta. Na stejné úrovni byly sazby naposledy v prosinci roku 2014. Vyplývá to z údajů Fincentra Hypoindexu. Předloni v prosinci byla sazba na minimu 1,77 procenta. Objemy i počty hypoték v únoru meziročně i meziměsíčně klesly.

V únoru bylo sjednáno celkem 7446 hypotečních úvěrů, což je o 337 smluv méně než měsíc dříve. V meziročním srovnání je rozdíl vyšší, v únoru 2017 bylo sjednáno 9413 hypoték.

"Únorové zvýšení základních sazeb České národní banky promítaly banky do hypotečních úvěrů prakticky okamžitě, opět však nikterak drastickým způsobem. Navíc z dnešního pohledu není již ani zřejmé, zda ČNB bude chtít zvyšovat sazby tak rychle, jak napovídaly úvodní signály. Růst sazeb hypotečních úvěrů by tak dále měl být spíše pozvolný a pravděpodobně bude prokládaný i obvyklými akčními nabídkami," uvedl hlavní analytik Fincentra Josef Rajdl.

Objemy letos v únoru také zaznamenaly pokles. Byly sjednány hypotéky za 15,96 miliardy korun, tedy o více než půl miliardy korun méně než v lednu. Loni si v únoru lidé prostřednictvím hypoteční úvěru půjčili 18,95 miliardy korun.

"V lednu a únoru průměrná sazba v souhrnu vylétla o 0,17 procentního bodu. Naposledy vykázala výraznější nárůst během dvou po sobě následujících měsíců v srpnu a září 2008, tedy přes skoro deseti lety," řekl ČTK analytik Cyrrusu Lukáš Kovanda. Rostoucí sazby hypoték jsou jedním z důvodů, proč zájem o ně ochabuje. Dalšími jsou růst cen nemovitostí a obava Čechů z bubliny. Tuto obavu nerozhání ani ČNB, podle níž jsou ceny nemovitostí v ČR aktuálně nadhodnoceny o zhruba deset procent, dodal.

Zdražení hypoték se bude týkat i lidí, které čeká refinancování úvěrů, připomněl analytik BH Securities Štěpán Křeček. Vzhledem k tomu, že lze očekávat další navyšování úrokových sazeb, stále se podle něj vyplatí fixace na tři a více let. Banky se současné situace snaží využít a při refinancování hypoték nabízejí vyšší než průměrné úrokové sazby. Klienti by proto neměli přijímat hned první nabídku, ale měli by se snažit vyjednávat o snížení úrokových sazeb, doporučil.

Až na drobné výkyvy průměrná hypotéka stále roste. Lidé si v únoru půjčovali v průměru 2,143.371 Kč. Měsíční splátka hypotéky na jeden milion Kč na 20 let byla pod 5000 korun naposledy přesně před rokem, od té doby roste. Letos v únoru byla 5233 korun měsíčně.

Ekonomice se daří, takže tlak na růst sazeb bude pokračovat, odhadl analytik společnosti Chytrý Honza Daniel Horňák. Pokles v počtu poskytnutých úvěrů je podle něj dán rostoucími cenami nemovitostí. Ty sice nezdražují tak dramaticky jako v minulých letech, ale přesto se dostávají na hranici, kterou je člověk ochoten za nemovitost zaplatit, podotkl. Důvodem poklesu zájmu o hypotéky je nedostatek nemovitostí na trhu. Počet nabídek se neustále snižuje a řada realitních kanceláří se potýká se stále větším nedostatkem nemovitostí, doplnil obchodní ředitel realitní kanceláře Bidli Roman Weiser.