Praha - Průměrná úroková sazba hypoték v červnu stoupla na 2,04 procenta z květnových 2,03 procenta. Vyplývá to z údajů Fincentra Hypoindexu. Loni v listopadu a prosinci byla sazba na minimu 1,77 procenta. V prosinci začal platit zákon o spotřebitelském úvěru a velké banky v této souvislosti ohlásily růst sazeb. O hypotéky byl v červnu zájem mírně větší než v květnu.

V červnu si do banky přišlo pro hypotéku 10.822 klientů, což je o 488 víc než v květnu. Podobně na tom byly i objemy. Lidé si v šestém měsíci sjednali hypotéky v objemu 22,2 miliardy korun, tedy o miliardu více než v předchozím měsíci.

Červen byl v režii postupného sbližování sazeb jednotlivých bank. Rozpětí sazeb, tedy nejvyšší rozdíl mezi reportovanými průměrnými sazbami bank přispívajících do Hypoindexu, bylo v červnu nejnižší za posledních deset let. "Hlavní nabízené sazby jednotlivých bank se tak velmi vzácně vzájemně sblížily a rozdíly napříč trhem lze nalézt zejména ve specializaci na konkrétní délku fixace," uvedl hlavní analytik Fincentra Josef Rajdl.

Rok 2017 v pololetním součtu jasně vede. Loni bylo za půl roku sjednáno 55.266 hypotečních úvěrů za 106,7 miliardy korun. Letos jsou celkové počty vyšší o 2911 smluv a objemy vyhrály o 11,853 miliardy korun. Letošní rok má prozatím podle Rajdla našlápnuto na rekord.

Vysoká konkurence tlačí banky k tomu, aby se předháněly v lepších nabídkách, míní ředitel společnosti Chytrý Honza Jiří Paták. Vlivy regulace jsou podle něj nadále tlumeny vysokou poptávkou, a to díky rostoucím reálným příjmům domácností. Nic nenasvědčuje tomu, že by to v příštích měsících mělo být jinak, dodal.

"Rostoucí počet žadatelů o hypoteční úvěr dokazuje, že je pro Čechy vlastní bydlení prioritou i v případě vyšších úrokových sazeb. Zvyšující se částka průměrné hypotéky koresponduje s růstem cen nemovitostí obecně," podotkl výkonný ředitel realitní kanceláře Reality IQ Ondřej Mašín.

Od listopadu 2016 průměrná hypotéka neklesla pod dva miliony korun. Lidé si tedy stále půjčují vyšší částky. Před tím byl výjimkou jen leden 2016, kdy průměrná výše hypotéky byla rekordní (2,138. 995 Kč), ale jinak k ataku dvou milionové hranice nedošlo. Až právě v listopadu 2016 a od té doby tento trend stále trvá.