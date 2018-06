Praha - Průměrná hrubá měsíční mzda v Česku letos v prvním čtvrtletí meziročně vzrostla o 8,6 procenta na 30.265 korun. Oznámil to dnes Český statistický úřad (ČSÚ). Jednalo se o nejvýraznější růst mezd za posledních deset let. Po zahrnutí růstu spotřebitelských cen mzda reálně stoupla o 6,6 procenta, což je nejvíce od roku 2003. Stoupl i medián mezd, a to o 8,3 procenta na 25.674 korun. Mzdy v Česku v letošním prvním čtvrtletí rostly reálně, tedy po započtení inflace, největším tempem od roku 2003. Shodli se na tom analytici oslovení ČTK.

Průměrná mzda v Česku poprvé přesáhla 30.000 korun ve čtvrtém čtvrtletí 2017, když meziročně stoupla podle revidovaných údajů ČSÚ na 31.661 korun. Nyní meziroční růst průměrné mzdy ještě zrychlil, v posledním čtvrtletí loňského roku mzda rostla o 7,4 procenta.

Průměrná mzda za první čtvrtletí 2018 vzrostla i ve srovnání s předchozím čtvrtletím. Ačkoli ve čtvrtém čtvrtletí 2017 mzda činila více než 31.000 korun a v letošním prvním čtvrtletí byla přes 30.000 korun, po očištění o sezonní vlivy - jako je třeba různý počet pracovních dní - mezičtvrtletně stoupla o 2,2 procenta.

Průměrná mzda roste v Česku v meziročním srovnání nepřetržitě od začátku roku 2014, hlavně díky dobrému vývoji ekonomiky a tlaku na růst mezd v důsledku nedostatku lidí na trhu práce. Obecně však platí, že dvě třetiny zaměstnanců na průměrnou mzdu nedosáhnou. Medián mezd v prvním čtvrtletí 2018 činil 25.674 korun. Medián představuje hodnotu mzdy zaměstnance uprostřed rozdělení hodnot mezd, takže polovina hodnot mezd je nižší než medián a druhá polovina vyšší.

U mužů činil medián mezd 28.031 korun a u žen 23.084 korun. Čtyři pětiny zaměstnanců pobíraly v prvním čtvrtletí mzdu mezi zhruba 12.000 a 48.000 korun.

Z regionů republiky má nejvyšší průměr mezd s více než 38.000 korun jako obvykle Praha, zatímco nejnižší Karlovarský kraj se zhruba 26.000 korun. V Praze ale v prvním čtvrtletí tohoto roku rostly mzdy nejméně, meziročně jen o rovných sedm procent. Karlovarský kraj naproti tomu zaznamenal ze všech regionů nejvýraznější meziroční zvýšení mezd - o 10,1 procenta. Žádnému jinému kraji nestouply mzdy více než o desetinu.

Mezi jednotlivými odvětvími byla nejvyšší průměrná mzda v informačních a komunikačních činnostech, kde dosáhla téměř 57.000 korun. Naopak nejhůře jsou na tom pracovníci v ubytování, stravování a pohostinství, kde průměr mezd činí jen zhruba 18.000 korun. Nejvýraznější růst mezd zaznamenali statistici v kulturních, zábavních a rekreačních činnostech, a to o 13,1 procenta. Nejmenší byl růst v peněžnictví a pojišťovnictví, kde činil jen 3,5 procenta.

Průměrná hrubá měsíční mzda a její meziroční růst v 1. čtvrtletí 2018 v jednotlivých krajích:

Mzda (v Kč) Růst (v pct.) ČR 30.265 8,6 Praha 38.436 7,0 Středočeský 30.069 8,0 Jihočeský 26.941 8,4 Plzeňský 29.054 8,5 Karlovarský 26.287 10,1 Ústecký 28.029 9,5 Liberecký 28.010 8,7 Královéhradecký 27.619 8,3 Pardubický 27.002 9,1 Vysočina 27.661 9,5 Jihomoravský 29.346 8,7 Olomoucký 26.659 8,9 Zlínský 26.431 9,2 Moravskoslezský 27.125 8,2

Zdroj: ČSÚ

Analytici: Reálné mzdy rostou letos nejrychleji od roku 2003

Mzdy v Česku v letošním prvním čtvrtletí rostly reálně, tedy po započtení inflace, největším tempem od roku 2003. Shodli se na tom analytici oslovení ČTK. V dalších čtvrtletích podle nich mzdy porostou podobným tempem. Průměrná hrubá měsíční mzda v Česku letos v prvním čtvrtletí meziročně vzrostla o 8,6 procenta na 30.265 korun a reálně po započtení růstu cen stoupla o 6,6 procenta.

"Zaměstnancům v české ekonomice roste kupní síla nejrychleji od roku 2003," uvedl analytik UniCredit Bank Pavel Sobíšek. Nominální průměrná mzda vzrostla za první kvartál 2018 meziročně o 8,6 procenta, což bylo nejrychlejší tempo od prvního čtvrtletí 2008. Tehdy ovšem byla ve srovnání se současností výrazně vyšší inflace, která velkou část mzdového přírůstku pohltila. Letošní přídavek mezd je podle něj v reálném vyjádření nejvyšší od roku 2003.

Průměrná mzda, na kterou obvykle nedosáhnou dvě třetiny zaměstnanců, tentokrát rostla rychleji než medián, upozornila analytička ČSOB Irena Procházková. To znamená, že tentokrát se přidávalo spíše lidem s vyššími mzdami. Podle analytičky nejspíše zafungoval efekt administrativního zvýšení platů veřejné sféry, takže na hluboké závěry zatím nejsou dostatečně podrobná data.

K růstu mezd nepřispívá pouze nedostatek pracovních sil, ale také vládní politika, doplnil analytik společnosti Deloitte David Marek. Ve veřejném sektoru rostou mzdy ještě rychleji než v soukromé sféře. Ve veřejné správě se průměrná mzda meziročně zvýšila o 12,5 procenta, ve školství o 12,6 procenta, dodal.

Data o růstu mezd naznačují, že se kupní síla tuzemských domácností i nadále výrazně zvyšuje, což je podle analytika Generali Investments Radomíra Jáče důležitá zpráva i pro měnovou politiku. Růst mezd je silný a vývoj v tomto ohledu odpovídá předpokladům centrální banky. V kombinaci s tím, jak kurz koruny zaostává za jejím očekáváním, jsou data z trhu práce argumentem pro další zpřísnění měnové politiky ČNB, podotkl.

Celková dynamika mezd za rok 2018 by měla ve srovnání se šestiprocentním růstem roku 2017 dále mírně zrychlit, odhadl analytik ING Bank Jakub Seidler. Tomu pomohou nejen administrativní vlivy a nárůst platů ve veřejné sféře, ale také přehřívající se trh práce s nedostatkem vhodné pracovní síly doprovázený sílícím tlakem odborů. Růst reálných mezd letos převýší šest procent, což bude patřit mezi nejvyšší dynamiku za posledních 15 let.

Analytik Raiffeisenbank Jakub Červenka míní, že během tohoto roku dojde k dalšímu snížení míry nezaměstnanosti pod tři procenta, což bude vytvářet soustavný tlak na růst mezd. Mzdová dynamika tak bude velmi podobná po zbytek tohoto roku a v roce příštím jen mírně zpomalí. "Podle naší prognózy vzrostou nominální mzdy v tomto roce o 7,4 procenta, ale vzhledem k dynamice na trhu práce náš odhad zrevidujeme nahoru k osmi procentům," uzavřel.