Praha - Průměrná mzda stoupla ve druhém čtvrtletí o 6,4 až 6,8 procenta. Reálně, po odečtení inflace, by tak mohla stoupnout až o 4,6 procenta. Vyplývá to z odhadů analytiků oslovených ČTK. Za růstem je především dobrý vývoj ekonomiky a nedostatek pracovníků, což vytváří tlak na růst mezd. Český statistický úřad zveřejní údaje v úterý. Průměrná mzda roste v Česku nepřetržitě od začátku roku 2014.

Letos v prvním čtvrtletí průměrná hrubá měsíční mzda meziročně vzrostla o 5,3 procenta na 27.889 korun. Po odečtení inflace se výdělek zvýšil o 2,8 procenta. Obecně přitom platí, že dvě třetiny zaměstnanců na průměrnou mzdu nedosáhnou.

Růst průměrné nominální mzdy by v druhém čtvrtletí mohl podle hlavního ekonoma ING Jakuba Seidlera činit téměř sedm procent. "Vzhledem k průměrné inflaci za druhé čtvrtletí ve výši 2,2 procenta by pak růst reálných mezd činil 4,6 procenta. V případě, že se uvedený odhad naplní, půjde o nejrychlejší meziroční růst reálných mezd za posledních deset let," uvedl.

Zrychlení růstu mezd naznačily podle hlavního ekonoma UniCredit Bank Pavla Sobíška i národní účty, zveřejněné v pátek, přičemž ve druhém pololetí zřejmě poroste průměrná mzda nominálně i o více než sedm procent. "Přičiněním politiky vlády a vývoje na trhu práce se tak mzdy ocitají v začínající spirále a je jen otázkou, co bude její druhou nohou. Může to být poptávková inflace, zhoršení bilance zahraničního obchodu, nebo obrat v nezaměstnanosti. Odborářské heslo ´konec levné práce´ se každopádně stává realitou s pozitivními i negativními důsledky," uvedl.

I podle analytičky Raiffeisenbank Moniky Junicke ve druhém čtvrtletí tlak na růst mezd zesílil. Poměr mezi počtem uchazečů a volných pracovních míst klesl nejníže za poslední dvě desetiletí, upozornila. "Očekáváme tedy, že ve druhém čtvrtletí tempo růstu mezd výrazně zesílí," dodala.

Loni ve druhém čtvrtletí průměrná mzda stoupla meziročně o 1019 korun, tedy o 3,9 procenta, na 27.297 Kč. Reálně, po odečtení inflace, vzrostla o 3,7 procenta.