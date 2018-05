Želiv (Pelhřimovsko) - Bronzový olympijský medailista z Ria Jiří Prskavec si vedl nejlépe mezi kajakáři v první polovině nominačních bojů vodních slalomářů. Na Trnávce získal plný počet 20 bodů, poté co v sobotu skončil druhý za mistrem světa Ondřejem Tunkou, který má místo v reprezentaci jisté, a dnešní závod vyhrál. Naopak stříbrný medailista z OH 2012 v Londýně Vavřinec Hradilek bude muset dohánět ztrátu. Dnes skončil třetí a v sobotu vůbec nepostoupil do desetičlenného finále.

Nejblíže k Prskavcovi má v průběžném pořadí Luboš Hilgert, který získal 16 bodů za třetí a páté místo. Hradilkovi zatím patří až šestá příčka mezi kajakáři, kteří neměli jistou nominaci díky medailím z mistrovství světa. Po odjetí čtyř nominačních závodů se ale nejhorší výsledek škrtne.

Plný počet bodů si vedle Prskavce vyjela také kajakářka Kateřina Kudějová, která oba závody na Trnávce vyhrála. Pokaždé za ní skončila druhá Barbora Valíková. Od třetího do pátého místa jsou ve dvou bodech seřazeny Veronika Vojtová, Antonie Galušková a Amálie Hilgertová.

Třetí v sobotu skončila Štěpánka Hilgertová, která se už vodnímu slalomu věnuje jen na amatérské úrovni. V druhém závodě pak nepostoupila do finále.

Mezi kanoisty mají nominaci nejlépe rozjetou Michal Jáně a Lukáš Rohan. V kategorii kanoistek si za předem nominovanou Terezou Fišerovou vede nejlépe někdejší mistryně světa Kateřina Havlíčková, která se vrací po mateřské pauze. Oba závody deblkanoistů vyhráli Ondřej Karlovský a Jakub Jáně.

Třetí a čtvrtý nominační závod se pojedou za týden na kanále v pražské Troji. Na mistrovství Evropy v Praze a světový šampionát v Riu se dostanou tři lodě v každé kategorii.