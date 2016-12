Praha - Slovenská firma Air-Transport Europe (ATE) se podle rozhodnutí ministerstva zdravotnictví opět stala vítězem tendru na provozovatele letecké záchranné služby v Ústeckém kraji. Smlouva s ATE by mohla být podepsána zhruba v polovině února. Deset dnů před začátkem nového roku však dál není jasné, zda bude od ledna do převzetí záchranné služby firmou ATE zajišťovat záchrannou službu stát vrtulníky z Prahy a Plzně, nebo dosavadní provozovatel, firma DSA z Ústí nad Labem.

ATE zvítězila v tendru už při prvním posuzování. Podpis smlouvy s ministerstvem ale předběžným opatřením zakázal antimonopolní úřad kvůli stížnosti konkurenční DSA. Dá se předpokládat, že DSA napadne i dnešní rozhodnutí a věc může zase skončit u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Dosavadní provozovatel letecké záchranné služby DSA ministerstvu na začátku prosince nabídl, že by kvůli průtahům s tendrem mohl na začátku nového roku dočasně pokračovat v zajišťování služby za nižší náklady než dosud. Její zástupce Daniel Tuček dnes ČTK řekl, že má v e-mailu odsouhlasený návrh dodatku z právního oddělení ministerstva zdravotnictví, který dostal s tím, že je připraven k podpisu.

Tuček kvůli podpisu mířil odpoledne na ministerstvo zdravotnictví. Ministr Miloslav Ludvík (ČSSD) však místo toho podepsal memorandum o spolupráci s ministerstvy vnitra a obrany, podle kterého by mohl v Ústeckém kraji od ledna službu zajišťovat stát policejními a armádními vrtulníky z Prahy a Plzně. Ministerstvo ale připouští, že za určitých podmínek může dodatek s DSA podepsat. Nejprve chce prověřit, že by neohrozil nynější tendr na provozovatele základny. Pokud prověřování dopadne dobře, mohl by úřad dodatek podepsat příští týden. Memorandum s vnitrem a obranou považuje za pojistku.

Předseda hodnotící komise v závěru dnešního odpoledne informoval ministerstvo, že komise znovu posoudila nabídky ATE a DSA, které do tendru přišly. Obě byly podle komise v souladu se zadávací dokumentací. Kvůli lepší ceně, která byla jediným hodnotícím kritériem, pak podle ministerstva komise doporučila stanovit vítězem ATE.

Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček (KSČM) je z dění kolem budoucího provozu letecké záchranné služby služby v kraji zklamaný. "S firmou DSA panovala spokojenost, její lidé už znali prostředí. Takhle budeme bez vrtulníku, závislí na tom, zda k nám někdo doletí nebo ne," řekl ČTK hejtman. Obavu ze zajištění letecké záchranné služby už vyjádřilo i několik desítek starostů ze severu Čech.

Ministerstvo zdravotnictví letos vypsalo výběrové řízení s předpokládanou hodnotou 1,2 miliardy korun bez DPH na šest základen, jediným kritériem byla cena. U pěti už je smlouva podepsaná. Na provozu letecké záchranné služby se má od ledna podílet i rakouská firma Helikopter Air Transport, která v tendru získala základny v Jihlavě a Ostravě. DSA, která má nyní společně s Alfa-Helicopter osm základen, má létat z Hradce Králové a Liberce, slovenská ATE z Olomouce. Čtyři stanoviště bude v letech 2017 až 2020 provozovat stát.