Majitelé billboardů oblepili reklamní plochy u dálnic vlajkami ČR. Chtějí tak upozornit na zákonnou úpravu, která nově zakazuje umísťování reklamních nosičů ve vzdálenosti až 250 metrů od vozovky. Považují ji za nesmyslnou. Billboardy by měly zmizet do začátku září. Snímek byl pořízen 29. srpna na dálnici D11 u obce Velenka na Nymbursku. ČTK/Štěrba Martin

Praha - Provozovatelé venkovní reklamy neodstraní billboardy podél dálnic a silnic první třídy. Stáhnou z nich ale reklamy a nahradí je nekomerčním motivem. Podle právního výkladu Svazu provozovatelů venkovní reklamy se tak vyhnou povinnosti billboardy bourat. Na dnešní tiskové konferenci to uvedl prezident svazu Marek Pavlas. Ministerstvo dopravy i tak od září zřejmě začne odstranění poutačů nařizovat, reagoval ministr dopravy Dan Ťok (za ANO). Svaz sdružuje asi 60 procent provozovatelů.

Ne všichni ale sdílejí postoj svazu. Například JCDecaux své klienty dopředu upozornila na odstraňování poutačů a smlouvy s inzerenty ukončila k 31. srpnu, řekl ČTK generální ředitel firmy Pavel Slabý. Jde o necelou stovku billboardů.

Podle novely zákona má k 1. září od silnic v Česku zmizet na 3000 z celkem 25.000 poutačů. S odstraňováním reklamních sdělení začali provozovatelé už v minulých dnech, nahradili je státní vlajkou. "Tím jsme jednostranně dle právního výkladu, který máme k dispozici, změnili charakter ploch, které již nadále nejsou reklamním zařízením, tak jak je definuje zákon," uvedl svaz.

"My budeme pravděpodobně odstraňovat všechny - vlajkové nebo nevlajkové. Už se těším na rozličné názory právníků, které si odteď v příštích dnech přečtu, jestli když umístíte na billboard vlajku, tak to přestává být billboardem a začíná to být něčím jiným," řekl Ťok. Ministerstvo si nicméně nechá udělat pro jistotu ještě jeden právní posudek. Ještě dnes odpoledne se Ťok sejde s Pavlasem.

Na místo úplného odstranění by svaz akceptoval omezení počtu billboardů. Zmizet by měly ilegálně postavené panely, které podle Pavlase tvoří třetinu ze všech zákonem dotčených poutačů. Odstranění by se ale nevyhnuly ani poutače s platným stavebním povolením tam, kde je jich příliš mnoho, nebo kde zakrývají hodnotný výhled do krajiny, dodal šéf svazu.

Odstranění reklamních poutačů nařizuje novela zákona z roku 2012, nebudou smět být do 250 metrů od dálnic a do 50 metrů od silnic první třídy. V pátek skončí přechodné pětileté období na odstranění billboardů. Reklamní zařízení podle zákona o pozemních komunikacích může zobrazovat nejen klasickou reklamu, tedy sdělení s cílem dosažení zisku, ale může šířit i nekomerční informace, třeba kulturní, politické nebo vzdělávací.

Expert na správní právo František Korbel na tiskové konferenci svazu řekl, že výklad zákona je nejednoznačný a navozuje otázky, zda není protiústavní. Zákaz billboardů podle něj zasahuje do práva na držení majetku. Vyvlastnění přitom může být provedeno jen ve veřejném zájmu a s náhradou.

Nabízí se podle něho rovněž otázka, zda odstranění billboardů u silnic nenahrává konkurenci, která má poutače postavené v obcích, kde povinnost na jejich odstranění platit nebude. V neposlední řadě se pak Česko vystavuje riziku arbitráží se zahraničními vlastníky, kteří se jejich prostřednictvím mohou domáhat náhrady škody, uvedl právník.

Kvůli zákazu billboardů u dálnic a silnic první třídy se už obrátila na Ústavní soud skupina 17 senátorů. Navrhla zrušit část novely zákona o pozemních komunikacích. Podaná ústavní stížnost je podle Pavlase rovněž důvodem, proč chtějí provozovatelé nechat poutače stát i po 1. září. Kdyby totiž Ústavní soud kritizovanou pasáž v zákoně zrušil, požadovali by provozovatelé po státu náhrady na výstavbu nových poutačů. Pokud se ale podaří reklamní panely u silnic ponechat, budou provozovatelé vymáhat pouze škody vzniklé tím, že plochy nemohli pronajímat inzerentům.

Podle Pavlase je český zákon příliš přísný a na místo regulace fakticky likviduje podnikání reklamních společností, které se zaměřují na poutače u silnic. Česká úprava nařizuje odstranit poutače do 250 metrů od dálnice, což je podle šéfa svazu více než v okolních zemích. Nejběžnější je stometrové ochranné pásmo, které platí v Německu, Rakousku nebo na Slovensku. Dvousetmetrovou vzdálenost pak mají ve Francii, naopak padesátimetrové pásmo je podle svazu v Polsku.