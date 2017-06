Praha - Železničáři evidují kvůli noční bouřce v České republice 42 událostí, jež v dopravě způsobily problémy. Většinou šlo o stromy, které popadaly na koleje. Několik tisíc zákazníků z distribučního území společnosti ČEZ především ve středních Čechách je po nočních bouřkách stále bez elektřiny. Firma E.ON zjistila na Vysočině, jižní Moravě, jižních Čechách a Zlínském kraji výpadky proudu u 8000 domácností. Ráno jich bylo 4000. Hasiči kvůli bouřkám, které se ve čtvrtek večer a v noci na pátek přehnaly přes Česko, zasahovali téměř u 800 případů. Většinou odstraňovali popadané stromy a větve ze silnic či kolejí.

Do půlnoci byla situace nejhorší v Libereckém kraji, ve středních Čechách a na Vysočině, pak se bouřka přesunula do Jihočeského a Jihomoravského kraje. ČTK to sdělila mluvčí hasičů Nicole Zaoralová. V likvidaci následků bouřky budou podle ní hasiči pokračovat dnes celý den.

"V drtivé většině odstraňovali hasiči popadané stromy a větve na komunikace nebo na železnici, kde spadlý strom v několika případech zastavil železniční dopravu. Docházelo i k případům, kdy strom či větve spadly na zaparkované vozidlo nebo sloup elektrického vedení," uvedla Zaoralová.

ČEZ: Několik tisíc zákazníků je po bouřkách stále bez elektřiny

Několik tisíc zákazníků z distribučního území společnosti ČEZ především ve středních Čechách je dnes po nočních bouřkách stále bez elektřiny. ČTK to řekl mluvčí ČEZ Ladislav Kříž. Nové poruchy podle něj nevznikají, lze proto očekávat, že se je během dne podaří odstranit.

"Bouřky během včerejška (čtvrtka) a noci připravili o dodávky elektřiny tisíce zákazníků. Aktuálně jde stále o několik tisíc zákazníků především v oblasti středních Čech - Praha východ i západ, Kolínsko, Nymbursko. Během noci byly ale postiženy všechny naše regiony," uvedl Kříž.

ČEZ působí jako distributor na území krajů Plzeňského, Karlovarského, Ústeckého, Středočeského, Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického, Olomouckého, Moravskoslezského a částečně v kraji Zlínském a Vysočina.

Výpadky proudu postihly také zákazníky v distribučním území společnosti E.ON, které zahrnuje zbytek republiky s výjimkou Prahy a Roztok u Prahy. Energetici E.ON na svém distribučním území kvůli nočním bouřkám zaznamenali výpadek proudu asi u 8000 domácností, dnes kolem 08:30 jich bylo bez proudu kolem 4000.

Železnice v souvislosti s bouří evidovala na tratích 42 událostí

Správa železniční dopravní cesty evidovala v souvislosti s bouřkou od čtvrtečních 19:00 do dnešního rána 42 událostí, které způsobily menší či větší problémy na tratích. Především šlo o popadané stromy, vesměs na regionálních tratích, řekla ČTK mluvčí SŽDC Kateřina Šubová. Všechny hlavní i regionální tratě už jsou průjezdné, uvedla SŽDC kolem 10:30.

"Šlo o omezení či zastavení provozu na tratích, a to kvůli popadaným stromům, poruchám zabezpečovacího zařízení nebo prověšeným trolejím," uvedla mluvčí. Nejvíce událostí SŽDC eviduje v Ústeckém, Libereckém a Středočeském kraji. Problémy však byly i na tratích na Vysočině či v Jihomoravském a Jihočeském kraji.

"Překážky se dařilo odstranit zpravidla do jedné až dvou hodin," uvedla mluvčí.

Krátce před 10:00 železničáři obnovili provoz na posledním zastaveném úseku, a to Jihlávka - Horní Cerekev, kde v brzkých ranních hodinách poškodily stromy trakční vedení. Omezení v dopravě, která způsobují zpoždění vlaků, SŽDC nyní ještě zaznamenává v úseku Lysá nad Labem - Čelákovice nebo přes stanici Nymburk hlavní nádraží a Brno dolní nádraží, uvedla Šubová.

Jihočeský kraj

Po noční bouři je asi tisíc lidí bez elektřiny, nejvíc na Jindřichohradecku. Na některých tratích nejezdí vlaky kvůli spadlým stromům, rychlíky z Brna na České Budějovice budou mít zpoždění. ČTK to dnes řekli mluvčí energetické společnosti E.ON ČR a mluvčí Českách drah (ČD). Jihočeští hasiči vyjížděli v noci k více než 70 popadaným stromům.

Společnost E.ON zaznamenala za noc 11 poruch na linkách vysokého napětí, většinu v okrese Jindřichův Hradec, jednu na Strakonicku. Kolem 6:00 bylo několik tisíc lidí bez proudu. "Bylo to hlavně v okolí Třeboně, z větších měst jsme měli bez dodávek Suchdol nad Lužnicí, který je ale již zapínaný, bez dodávek byla i část města Třeboně. Omezení dodávek se týkalo 2000 až 3000 domácností, předpokládám, že dopoledne se to zapne, teď už se nám to daří snižovat," řekl ČTK mluvčí E.ON Vladimír Vácha.

Na některých jihočeských tratích nejezdí vlaky kvůli popadaným stromům. Zpoždění naberou rychlíky z Brna na České Budějovice. "Na trati Havlíčkův Brod - Veselí nad Lužnicí, kde jezdí rychlíky od Brna a Jihlavy, je v úseku Horní Cerekev - Jihlávka rozsáhlá porucha trakčního vedení, úsek asi 600 metrů dlouhý. To bude mít zřejmě velký vliv na vlaky, které jedou od Jihlavy do Jihočeského kraje," řekla ČTK mluvčí ČD Radka Pistoriusová.

Kvůli bouři je zavřená i trať 199 České Budějovice - Gmünd, v úseku Gmünd - Schwarzenau, výluka by měla skončit ve 12:00, jezdí tam náhradní autobusy. "Je to hlavně na rakouské straně. Počítáme s tím, že celé dopoledne budou jezdit autobusy," řekla Pistoriusová. Kvůli překážkám na trati byly ráno zavřené i úseky trati 197 Strunkovice nad Blanicí - Prachatice, který je od 8:30 průjezdný, a na trati 224 úsek Tábor - Chýnov, tam vlaky stále nejezdí.

Jihočeští hasiči měli v noci kvůli bouřce přes 70 zásahů, téměř ve všech případech odklízeli stromy. Nejvíc práce bylo v okresech České Budějovice (18 zásahů), Prachatice (17), Jindřichův Hradec (14) a Strakonice (11). "Ve Chlumanech na Prachaticku a Blažejově na Jindřichohradecku pak havarovala do spadlých stromů osobní auta. Nemáme hlášená žádná zranění," řekla ČTK mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.

Jihomoravský kraj

Bouřky a silný vítr v noci na dnešek přidělaly práci hasičům v Jihomoravském kraji, kteří vyjížděli od půlnoci do dnešních 8:00 asi k 80 událostem, především k popadaným stromům. Nejčastěji zasahovali na Hodonínsku. Celkové číslo ale ještě nebude konečné, hasiči stromy ještě likvidují, řekl ČTK mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška.

Bouřka a vítr v noci nejvíce poznamenaly Hodonínsko, hasiči tam podle Mikošky vyjížděli asi ve 20 případech. "Vesměs šlo o popadané stromy, které jsme museli odstranit," uvedl mluvčí.

Hasiči kvůli bouřkám zasahovali v 17 případech také na brněnském venkově, 13 výjezdů měli na Břeclavsku, devět výjezdů přímo v Brně.

"Mezi odstraňování nebezpečných stavů patří událost z Brna-Jundrova, kde při rekonstrukci střechy začalo zatékat do několika bytů. Zajistili jsme uvolnění odtoku na střeše," uvedl na webu mlvčí hasičů Mikoška.

Menší problémy způsobily bouřky i na železnici. Většina poruch už byla odstraněna, přetrvávají pouze omezení v Brně na trati Horními Heršpicemi a Židenicemi, kde se kvůli poruše trakčního vedení jezdí po jedné koleji. ČTK to řekla mluvčí Českých drah Monika Bezuchová.

Problémy ve spojích se objevovaly především v noci. "Řadu vlaků dálkové dopravy jsme kvůli této mimořádnosti odklonili přes Břeclav nebo Přerov. Na celé Moravě jsou už všechny mimořádnosti, které vznikly kvůli bouřkám, odstraněny," uvedla Bezuchová.

Na jižní Moravě byly podle ní problémy na trati mezi Moravskými Bránicemi a Moravským Krumlovem, kde ležel spadlý strom. V Letovicích vypadl proud.

Po noční bouřce bylo dnes ráno v Jihomoravském kraji zataženo až oblačno, přes den má být postupně až polojasno.

Královéhradecký kraj

Hasiči vyjížděli v noci na dnešek kvůli přívalovým dešťům a silnému větru zhruba k 50 událostem, hlavně k likvidaci popadaných stromů na silnice. V Horní Malé Úpě na Trutnovsku hasiči zasahovali u požáru střechy domu, do kterého zřejmě udeřil blesk. Zraněn nikdo nebyl, řekl ČTK mluvčí hasičů Ondřej Sezima. Energetici v kraji řešili desítky poruch na vedeních, bez proudu se v noci ocitly desítky domácností.

"Nejhorší situace s výpadky elektřiny byla na Trutnovsku, Náchodsku, v Jaroměři a okolí a v Jičíně," řekla ČTK mluvčí firmy ČEZ Šárka Beránková. Ráno energetici v kraji ještě evidovali pět poruch na vedeních vysokého napětí.

Požár střechy domu v Horní Malé Úpě, který byl nahlášený po 18:00, se podařilo brzy uhasit. "Hasiči štít domu rozebrali, aby odhalili a dohasili případná další ložiska požáru. Vyšetřovatel stanovil předběžně vzniklou škodu na 100.000 korun," uvedl Sezima. Blesk podle svědků udeřil také do stromu v Doudlebách nad Orlicí.

Nejčastěji hasiči vyjížděli na Trutnovsku a Rychnovsku, například v Dolních Lysečinách na Trutnovsku spadl na dráty elektrického vedení vzrostlý strom. Ve Velkém Třebešově na Náchodsku poškodila spadlá větev ze stromu dodávku.

Nejvíce vody za posledních 24 hodin v hradeckém kraji napršelo v Lučicích u Chlumce nad Cidlinou, téměř 52 litrů vody na metr čtverečný. Hodně pršelo i na hřebenech Krkonoš a Orlických hor. Medvědín a Luční bouda v Krkonoších měly srážky přes 32 litrů na metr čtverečný, vyplývá z údajů Povodí Labe. V nižších polohách se srážky pohybovaly mezi 15 až 25 litry, například v Hradci Králové napršelo 24 litrů vody na metr čtverečný.

Po noční bouřce bylo dnes ráno v hradeckém kraji zataženo až oblačno, přes den má být postupně až polojasno, přeháňky budou už jen ojedinělé.

Liberecký kraj

Hasiči řešili kvůli bouřce 68 událostí. Odklízeli hlavně popadané stromy, na dvou místech čerpali vodu. Nejvíce zásahů bylo na Českolipsku a Jilemnicku, řekla dnes ČTK mluvčí Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje Zdenka Štrauchová. Bez dodávek elektrického proudu stále zůstávají desítky domácností hlavně na Českolipsku a na Liberecku v Podještědí.

"Více zásahů jsme měli do půlnoci, to bylo 59, dalších devět do dnešního rána. Ještě teď mohou řidiči narazit na nějaký spadlý strom na méně frekventované silnici, nicméně nepředpokládáme, když už není vítr a bouřky přešly, že by to během dnešního dne mělo nějak razantně narůstat. Nejvíc exponovaným časem byla pro nás včerejší (čtvrteční) 18. a 19. hodina, kdy jsme měli 35 zásahů," doplnila Štrauchová.

Hasiči vyjížděli většinou k popadaným stromům, na dvou místech čerpali vodu, když kanalizace nezvládala přívaly deště odvádět. Podle informací z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMU) spadlo od čtvrtečního večera v Libereckém kraji až 35 milimetrů srážek, nejvíc na Českolipsku. Na řekách ale podle Štrauchové žádné problémy nebyly. "Pytlovat jsme nikde nemuseli," dodala.

Popadané stromy a ulámané větvě, ale také zásahy blesku byly příčinou četných poruch na elektrickém vedení. "Řadu z nich se už v noci podařilo odstranit, přes noc ale přibyly poruchy na Liberecku v oblasti Bílá, Českodubsko, Šimonovice a na Českolipsku v lokalitě Ralsko, Hradčany, Žandov, Provodín a Jestřebí," řekla ČTK severočeská mluvčí skupiny ČEZ Soňa Holingerová. Na odstranění poruch se podle ní pracuje, energetici povolali i čety z jiných regionů, které bouřkou zasaženy nebyly. "Předpokládáme že většina poruch bude odstraněna ještě dnes," dodala.

Olomoucký kraj

Především k popadaným stromům vyráželi v noci na dnešek v Olomouckém kraji hasiči. Stromy spadly na zaparkované auto, do kolejiště a zatarasily také cestu autobusu. Výjezdy kvůli následkům bouřky zaznamenali hasiči po celém regionu, řekl dnes ČTK jejich mluvčí Zdeněk Hošák. Nikdo nebyl zraněn.

Dosud mají hasiči na kontě sedm výjezdů. "V Přerově spadl strom na zaparkované vozidlo. U Konic spadl strom a znemožnil průjezd autobusu. V jednom případě v Přerově, v místní části Dluhonice, došlo k pádu stromu do kolejiště. U jiné události na Olomoucku řešila jednotka porušený sloup elektrického vedení," uvedl mluvčí hasičů.

Nejčastěji zasahovali hasiči na Olomoucku a Přerovsku, naopak na Jesenicku žádný výjezd kvůli počasí neměli. Podle informací na webu Českých drah následky bouřky provoz na železnici v kraji nezasáhly.

Pardubický kraj

Hasiči ve čtvrtek večer a v noci na dnešek vyjížděli k dvaceti zásahům zaviněným bouřkami a deštěm. Většinou odstraňovali stromy a větve spadlé na silnice nebo čerpali vodu ze zatopených níže položených míst. Vážnější škody bouřky nezpůsobily, řekl dnes ČTK operační důstojník krajských hasičů.

Hasiči zasahovali po celém území regionu. Ve Vysokém Mýtě na Orlickoústecku museli likvidovat požár stromu po zásahu bleskem. V Pardubicích pročišťovali kanalizaci v zatopením podjezdu, V Koutech u sjezdovky v Hlinsku na Chrudimsku museli ochránit domy, které ohrožovala voda stékající z polí.

Středočeský kraj

Provoz na železnici ve Středočeském kraji komplikují následky noční bouřky, v některých úsecích vlaky nejezdí. Na několika tratích leží na kolejích popadané stromy, na hlavní trati Praha-Kolín bylo poroucháno zabezpečovací zařízení, vlaky zde nabíraly velká zpoždění, řekla ČTK tisková mluvčí Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Kateřina Šubová. Hasiči měli v noci v souvislosti s bouřkou zhruba 200 výjezdů a další případy stále přibývají.

Vlaky nejezdí v úseku Mladá Boleslav hlavní nádraží - Mšeno, kde vlak najel do spadlého stromu. Podle mluvčí hasičů Vladimíry Kerekové se nikdo nezranil, hasiči nyní strom rozřezávají. Místo vlaků jezdí autobusy, komplikace se očekávají až do 11:00.

Vlaky nejezdily ani v úseku Zavidov - Čistá na Rakovnicku a na trati Beroun - Rakovník v úseku Roztoky u Křivoklátu - Zbečno. Obě trati jsou již průjezdné.

Poškozené trakční vedení je v Nymburku, po bouřce se podle Šubové prověsilo. Další problém na stejné trati je v Čelákovicích, kde nefunguje kvůli výpadku elektřiny zabezpečovací zařízení. Vlaky na trati z Prahy přes Lysou nad Labem proto nabírají zpoždění až devadesát minut. Některé osobní vlaky byly odřeknuty, jiné jedou odklonem přes Poříčany.

Na hlavním koridoru z Prahy do Kolína jezdily vlaky se zpožděním až 70 minut, na vině byla porucha zabezpečovacího zařízení. Tu se chvíli před 8:00 ráno podařilo odstranit, provoz na trati tak již je bez omezení.

Hasiči v noci vyjížděli zhruba k 200 událostem. "Normálně vyjíždíme zhruba k šesti technickým pomocím," řekla Kereková. Podle mluvčí další případy přibývají, především jde o popadané stromy na silnicích nižších tříd, které začali řidiči hlásit až ráno.

Ústecký kraj

Bouřka zasáhla ve čtvrtek pozdě večer nejprve Děčínsko. "Právě ve Šluknovském výběžku jsme měli nejvíce poruch na vysokém a nízkém napětí. Ještě teď jsou montéři v Jílovém, Krásném Studenci nebo Těchlovicích," řekla ráno ČTK severočeská mluvčí skupiny ČEZ Soňa Holingerová.

Na Děčínsku měli také nejvíce zásahů hasiči. Podle mluvčího krajských hasičů Lukáše Marvana vyjížděli třeba do Markvartic, kde byl spadlý strom v kolejích, další spadly například v Hřensku, Těchlovicích, Jílovém i na dalších místech.

Silná bouřka spojená s větrem zasáhla také Chomutovsko. "V oblasti Domašín a Petlery jsou ještě poruchové jednotky," uvedla Holingerová. V Jirkově spadl strom na střechu domu a větev na komunikaci.

Několik poruch způsobil podle Holingerové přímo zásah blesku. "Většinu poruch se podařilo odstranit v noci, zbytek zvládnou čety během dnešního dne," řekla mluvčí.

Hasiči vyjížděli k popadaným větvím ve všech sedmi okresech kraje. Martin Novák z ústecké pobočky Českého hydrometeorologického ústavu ČTK řekl, že v regionu spadlo deset až třicet milimetrů srážek. "Situaci místy komplikoval vítr, ale nic mimořádného jsme nezaznamenali," uvedl Novák. Podle něj Ústecký kraj dnes čeká teplé počasí, rekordy ze čtvrtka už se ale nebudou opakovat. Nejvyšší teploty stoupnou k 27 stupňům Celsia.

Kraj Vysočina

Silný vítr provázející noční bouřku vyvracel na Vysočině stromy. Hasiči zasahovali kvůli počasí od čtvrtečních 20:00 do dnešních 10:00 u více než 180 případů, nejvíce na Havlíčkobrodsku a Žďársku. Nejčastěji odstraňovali stromy spadlé na silnice, které bránily provozu. ČTK to řekla mluvčí krajských hasičů Petra Musilová. Všechny silnice jsou průjezdné. Spadlé stromy zastavily na několik hodin provoz mezi Horní Cerekví a Jihlávkou na železniční trati Jihlava - Jindřichův Hradec. Energetici v Kraji Vysočina nezaznamenali přerušení dodávek elektřiny.

"Spadlé stromy způsobily poruchu trakčního vedení. Nepodařilo se zajistit náhradní autobusovou dopravu, cestující museli počkat, až se provoz obnoví," řekla ČTK regionální mluvčí Českých Drah Monika Bezuchová. Provoz byl podle ní v plném rozsahu obnoven v 10:10.

Podle mluvčí hasičů spadl přímo ve Žďáru nad Sázavou v Bezručově ulici před 05:00 vzrostlý strom na střechu rodinného domu. "Událost se obešla bez zranění," řekla Musilová. Bez zranění skončila i nehoda v Počátkách na Pelhřimovsku, kde řidič osobního auta kolem 03:00 narazil do spadlého stromu.

Krajští silničáři podle Jiřího Havla z dispečinku převzali v noci od volajících lidí přes 80 hlášení o vozovkách zatarasených spadlými stromy. "Silnice byly na řadě míst neprůjezdné, než hasiči stromy odstranili," řekl Havel ČTK. Už ráno však podle něj byly všechny silnice v kraji sjízdné.

Zlínský kraj

Hasiči v noci na dnešek likvidovali následky bouřky, odstraňovali stromy a větve spadlé na komunikace. Od dnešních 04:00 do 06:00 to bylo 12 zásahů, řekl ČTK mluvčí hasičů Libor Netopil.

Události si podle Netopila nevyžádaly škody, až na spadený strom ve zlínské části Obeciny, který poškodil dvě zaparkovaná auta.

Hasiči vyjížděli nejčastěji na Zlínsku, a to v šesti případech, třikrát zasahovali na Uherskohradišťsku, dvakrát na Kroměřížsku a jednou na Vsetínsku.

Podle předpovědi meteorologů by dnes ve Zlínském kraji měly srážky přes den ustávat. Teploty by mohly vystoupat až k 30 stupňům Celsia.