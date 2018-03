Praha - Silničáři o velikonočním víkendu zahájí opravy na dalších třech úsecích brněnské dálnice D1 a na části hradecké dálnice D11 u Prahy. ČTK to řekl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl. Řidiči na opravovaných úsecích musejí počítat s komplikacemi a omezeným provozem. Podle zkušeností z minulých let policie o Velikonocích na silnicích očekává až o třetinu vyšší provoz.

Na dálnici D1 budou dělníci o víkendu opravovat celkem pět úseků, na dvou už práce zahájili v minulých dnech. Provoz na D1 tak bude zpomalen 40 kilometrech dálnice. Práce se o víkendu po zimě obnoví na sedmikilometrovém úseku na Benešovsku mezi výjezdy na Ostředek a Šternov ve směru na Prahu, na šestikilometrovém úseku mezi sjezdy na Hořice a Koberovice před Humpolcem ve směru na Brno a na sedmikilometrovém úseku mezi Velkým Meziříčím a Lhotkou na Žďársku ve směru na Prahu.

Již v polovině března začala oprava úseku D1 mezi Humpolcem na 90. kilometru a Větrným Jeníkovem u 104. kilometru, což je dosud nejdelší opravovaný úsek od začátku obnovy dálnice před pěti lety. Doprava ve směru na Prahu je na tomto úseku omezena do jednoho pruhu, ve směru na Brno se jezdí ve dvou provizorních pruzích. Pokračovat budou také práce na šestikilometrovém úseku mezi Jihlavou a Velkým Beranovem, kde se začalo na počátku března a provoz je na tomto místě sveden do zúžených pruhů ve směru na Prahu. Na všech opravovaných úsecích bude na některých místech omezena rychlost na 80 km/h.

V pátek budou zahájeny práce také na dálnici D11 mezi Prahou a Sadskou. Práce začnou na prvních osmi kilometrech v obou směrech. Stavbaři upraví napojení na Pražský okruh, položí nový povrch a opraví kanalizaci. Stavba potrvá do konce letošního roku a pokračovat bude i v roce 2019. Podle ŘSD bude provoz po celou dobu rekonstrukce zajištěn ve dvou provizorních pruzích pro oba směry.

Se zdržením kvůli opravám musí řidiči počítat na ústecké dálnici D8, kde bude pokračovat obnova vozovky mezi pátým a druhým kilometrem ve směru na Prahu.

Velikonoce jsou zpravidla obdobím se zvýšeným provozem. Podle údajů z minulých let lze během nadcházejícího prodlouženého víkendu očekávat 20 až 30 procentní nárůst řidičů na silnicích oproti běžným víkendům. Podle českého poskytovatele asistenčních služeb motoristům ÚAMK lze největší nápor na cestách očekávat tradičně na velikonoční pondělí, a to zejména na cestách do Prahy, kam se bude po prodlouženém víkendu vracet mnoho řidičů.

Na zvýšený provoz se během Velikonoc zaměří také policie. Do preventivních akcí zapojí desítky dopravních policistů. Kromě dodržování předpisů se policisté zaměří u řidičů také na alkohol. "V loňském roce jsme během velikonočních svátků zkontrolovali 52.000 řidičů, z nichž 223 bylo pod vlivem alkoholu nebo drog. U 69 dopravních nehod sehrál roli právě alkohol. A co je nejsmutnější, během těchto pár dní na silnicích vyhaslo šest lidských životů," uvedl policejní prezident Tomáš Tuhý.