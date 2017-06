Praha - Provoz na Hlavním nádraží v Praze byl dnes kolem poledne zhruba dvě hodiny zastaven kvůli odloženému kufru. Podezřelé zavazadlo nalezené ve vestibulu prozkoumali pyrotechnici, nic podezřelého v něm ale nenašli. Policie vyklidila prostor před 11:00, provoz na největším nádraží v Česku byl zastaven do 12:20. ČTK to řekli mluvčí pražských policistů a Českých drah. Metro na lince C pod stanicí oběma směry jen projíždělo.

"V 10:38 bylo nalezeno odložené zavazadlo, policisté začali místo kontrolovat v součinnosti s pyrotechnikem," řekl ČTK mluvčí pražské policie Jan Daněk. Po provedení zkoušky dodal, že výsledek byl negativní.

Kvůli policejnímu zásahu byl úplně zastaven provoz vlaků. Spoje, které měly z Hlavního nádraží odjíždět nebo do metropole přijíždět, nabraly podle odjezdové tabule na nádraží i hodinové zpoždění. První vlak Českých drah, který po opětovném zprovoznění nádraží z Prahy odjel, byl spoj SC 507 do Ostravy, řekl ČTK mluvčí drah Radek Joklík. Měl hodinové zpoždění.