Hradec Králové - Řádově několik dalších měsíců potrvá prověřování dokumentů, které kriminalisté zajistili loni v září v budově hradeckého hejtmanství a na dalších místech v souvislosti s miliardovou zakázkou na přestavbu nemocnice Náchod. ČTK to řekl státní zástupce Pavel Hochmann z Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové. Uvedl, že dosud v této věci nebyl nikdo obviněn.

"Pokračuje prověřování zajištěných dokumentů, část z nich již zkoumají experti, kteří mají zpracovat ve věci znalecké posudky," řekl bez bližších podrobností Hochmann.

Na hejtmanství zasahovali detektivové 22. a 23. září a zajistili tam zhruba 15 počítačů, desítku disků a další věci. Tehdejší hejtman Lubomír Franc (ČSSD) po zásahu uvedl, že policie případ vyšetřuje jako možnost zneužití pravomoci úřední osoby a sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, vše ve stadiu pokusu.

Zásah policistů předcházel otevření obálek v tendru na přestavbu náchodské nemocnice. Kraj poté otevírání obálek opakovaně posunul a nové vedení kraje 15. prosince rozhodlo o zrušení tendru. Nový hejtman Jiří Štěpán (ČSSD) řekl, že z odůvodnění příkazu k policejní prohlídce vyplývá, že před zveřejněním soutěže měly být poskytnuty jednomu z potenciálních uchazečů informace z přípravy zadávací dokumentace včetně jejích částí.

Nové vedení kraje teď provádí revizi celé dokumentace, kraj chce dodavatele vybrat v roce 2017. Stavbaři by měli v nemocnici postavit za 1,3 miliardy korun dva nové pavilony, ve kterých bude například lůžková část chirurgie, ortopedie a operační sály, porodnice a dětské oddělení. Modernizaci náchodské nemocnice kraj chystá mnoho let. Podle původních představ se mělo začít stavět v roce 2012 a hotovo mělo být do poloviny roku 2015. Zásadní zdržení nastalo poté, co kraj v květnu 2013 zrušil přes rok trvající tendr na stavební firmu a vzdal se evropské dotace 400 milionů korun. Druhý tendr kraj vypsal v červenci 2015. Po 16 odkladech termínu jej nakonec loni v únoru kvůli nekvalitně zpracované dokumentaci také zrušil.