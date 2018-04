Protivín (Písecko) - Pravděpodobně nejstarší pivovarnickou varnu v České republice používá protivínský Platan. Varna vznikla před 90 lety a pivovar neustále udržuje její chod pomocí původní technologie. Platan nyní připravuje 400 hektolitrů speciálního ležáku, který začne zrát 12. dubna - tedy přesně v den, kdy varna slaví 90. výročí své existence. Novinářům to dnes řekl sládek Platanu Michal Voldřich.

"Zachováváme technologii a původní ráz varny. Modernizace sice také pokračuje, ale provádíme ji tak, aby to bylo šetrné a nijak jsme nenarušovali interiér a technologii dodrželi takovou, jakou jsme zdědili," uvedl.

Varnu zhotovil v roce 1928 podnik Českomoravská Kolben - Daněk. Pivovar v té době patřil hlubocké větvi šlechtického rodu Schwarzenbergů. "Náklady na výstavbu varny a pořízení technologie činily 10 milionů korun, což byly na tu dobu neuvěřitelné peníze," řekl Voldřich.

Dodal, že z provozního hlediska by bylo jednodušší varnu modernizovat. Například shánění součástek do původního provozu je podle něj složité. "Řemesla, která se výrobě těchto věcí věnovala, dnes už neexistují," uvedl.

Pivovar Platan, který existuje 420 let, není výjimečný pouze svou varnou. Specifickým systémem kontroluje kvalitu vody, k čemuž využívá raky. Na projektu se podílí fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity. "Pokud se zhorší kvalita vody, rakům se zrychlí tepová frekvence a změní své chování. Vzhledem k tomu, že je monitorujeme, během chvíli víme, že se něco děje," řekl.

Pivovar Protivín vyrobí ročně více než 230.000 hektolitrů piva. Firma uvádí, že nejslavnější období zažil na přelomu 19. a 20. století: v roce 1902 vyrobil pivovar 147.745 hektolitrů, pivo vyvážel i do zámoří, pivovar měl tehdy vlastní sklady v Praze, Vídni, Terstu, Záhřebu, Berlíně i New Yorku. V roce 1948 byl pivovar znárodněn, v červnu 2000 ho prodala společnost Jihočeské pivovary městu Protivín. Od roku 2008 patří do skupiny Pivovary Lobkowicz Group.