Praha - Za poslední tři roky navštívilo více než 55.000 lidí vlak Revolution train, který zejména děti varuje před nebezpečím drog. V šesti vagonech mohou bezpečně zažít rizika s užíváním drog spojená. V tomto roce by se měl vlak pravidelně vracet do měst v Česku i v Německu. Na tiskové konferenci to dnes řekl autor projektu Pavel Tuma. Vlak jezdí po Česku i Německu, navštívil i Slovensko a Polsko. Zatím přijel do 63 měst.

Ve vlaku je pro děti připraveno několik multimediálních sálů, pomocí kterých je vyprávěn příběh několika mladých lidí. Děti tak vidí příběh mladíka a dívky, kteří se od legálních drog jako jsou cigarety a alkohol postupně dostanou až k nelegálním tvrdým drogám - extázi a heroinu. Zatímco dívce se podaří závislosti zbavit, mladík se předávkuje a zemře.

Promítání hlavního příběhu na plátnech je prokládáno několika scénami. Poté, co skupina kamarádů nasedne do auta s opilým řidičem a srazí motorkáře, se například zvedne plátno a návštěvníci uvidí reálné nabourané auto a pod ním motorku. Podobně jsou připraveny i místnosti vypadající jako vězení, bar, výslechová místnost nebo "drogové doupě". Části vlaku jsou navíc navrženy jako vnitřek lidského těla, které drogy postupně ničí.

Provozovatel vlaku, nadační fond Nové Česko, pořádá i programy, které na aktivity ve vlaku navazují. V jednom z nich nazvaném To je zákon, kámo, se po čase průvodci za dětmi do škol vracejí a pouštějí jim příběh mladých lidí znovu. Soustředí se ale na to, jestli je jejich chování v souladu se zákonem. Děti se rozdělí do skupin, kde v roli policistů řeší, jestli se aktéři filmu dopouštějí přestupků nebo například trestných činů.

Instruktoři také radí učitelům, jak se s dětmi o drogách bavit. "Začíná to tím, že píšou slohy, dělají výtvarné práce, město je pak může využívat například k výstavám. Místostarosta Ostravy-Poruby například takovou výstavu uspořádal v obchodním centru," řekl Tuma.

Ve vlaku autoři získávají data týkající se dětí a drog. Děti vyplňují dotazníky o tom, co je trápí a s jakými drogami se setkávají. Za týden vyplní dotazník asi 1500 návštěvníků, celkem zatím autoři vyhodnotili 40.000 dotazníků.

Tuma plánuje i další projekty. Navrhuje například počítačové hřiště, které bude děti inspirovat k pohybu, plánuje také novou, modernější verzi protidrogového vlaku. Chce také v několika městech vytvořit místa, kde by se děti mohly setkávat a bavit.

Vlak je určen pro děti od 12 do 17 let. Mladší děti mohou přijít také, majitelé vlaku doporučují návštěvu pouze prvních dvou vagonů, kde průvodci nerozebírají témata tvrdších drog nebo prostituce. Dopoledne je program pro školy, odpoledne mohou vlak navštívit rodiny s dětmi.

První koncept protidrogového vlaku se objevil v roce 2006. Zkušební se uskutečnil ve spolupráci se Středočeským krajem v letech 2010 až 2012. O rok později přestal kraj do vlaku investovat. Vlak je znovu v provozu od března 2015.