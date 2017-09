Praha - K omezení nadměrného pití alkoholu v Česku by přispělo zdražení alkoholických nápojů. U alkoholu by se mohla zvýšit spotřební daň, daň z přidané hodnoty či garantovaná cena za výkup gramu alkoholu. Prosazovat to chce národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. Řekl to novinářům. Opatření k omezení užívání legálních i nelegálních drog by měla obsahovat nová národní strategie, na níž se teď pracuje. Češi patří ve světě k rekordmanům ve spotřebě alkoholu.

"Budeme se chtít z našeho pohledu bavit o daních a spotřebních daních na alkohol. Když půjdete do rumového baru, kde nejlevnější rum stojí sto a víc korun, většina lidí si dá maximálně tři skleničky, protože je to drahé. Když budu pít levnější alkohol, máme tu tendenci pít častěji," řekl Vobořil. Za "dobré, zajímavé, možné řešení" označil stanovení garantované ceny za gram alkoholu. "Když by se zvýšila, zvýšilo by to celkovou cenu. A výrobci by také měli zajištěn příjem," dodal koordinátor. Jaká opatření se podaří prosadit, bude podle Vobořila zležet na příští vládě a jejím přístupu.

Výrobci alkoholu se kloní spíš k prevenci, která by přispěla k pití s rozumem. "Alkohol, který patří ke společnosti po mnoho století, je samozřejmě byznys. Všichni ale máme zájem na tom, aby konzumace byla umírněná a zodpovědná," řekl Vladimír Darebník z Unie výrobců a dovozců lihovin. Zdražování považuje za represivní opatření a podle něj by v Česku mohlo být i nebezpečné, zmínil metanolovou aféru.

Podle poslední výroční zprávy o stavu užívání drog, která mapovala situaci za rok 2015, denně nebo téměř denně alkohol v Česku pije 19 procent mužů a šest procent žen. Zhruba 640.000 Čechů a Češek nad 15 let popíjí rizikově a může mít problém se závislostí. Muži tak denně vypijí minimálně tři piva, nebo šest decilitrů vína, či tři sklenky tvrdého, ženy pak přinejmenším dvě piva, nebo dvě sklenky vína, či lihovin. Dalších 540.000 lidí se k tomuto množství blíží.

Národní strategie boje s drogami a hazardem má obsahovat opatření na devět let. Nový dokument se nyní připravuje. Budoucí kabinet by ho měl schválit do konce příštího roku. Plán by měl podle Vobořila počítat se změnami legislativy i jinými kroky.

Koordinátor navrhuje, aby procento z výnosu spotřební daně putovalo do prevence a léčby. Využít by se mohly i peníze, které stát získá ze zabaveného zboží a majetku či z odhalené trestné činnosti. Měla by také vzniknout dostupná moderní léčba potíží s alkoholem, stanovit by se měla síť zařízení. Počítá se s osvětou mezi dětskými lékaři i doktory pro dospělé. Na vliv alkoholu na domácí a sexuální násilí i zneužívání dětí má upozornit velká kampaň. Nutné je také zajistit, aby alkoholické nápoje nebyly dostupné dětem. Rizikově v Česku pije až 20.000 mladých lidí, jimž ještě nebylo 18 let, dodal Vobořil.