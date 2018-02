Pchjongčchang - Ester Ledecké se třásla dojetím brada, když po olympijském vítězství v paralelním obřím slalomu na snowboardu děkovala týmu a rodičům. V Pchjongčchangu se zapsala do historie, neboť se spolu s triumfem v lyžařském super-G stala dvojnásobnou olympijskou vítězkou ve dvou různých sportech, ale srovnávat se s legendární gymnastkou Věrou Čáslavskou dvaadvacetiletá závodnice nechtěla. Podle šéfa ČOV Jiřího Kejvala je úspěch Ledecké největší událostí pro český sport od dob, kdy závodila Věra Čáslavská.

"Krásně se to poslouchá, ale proti Věře jsem takhle malinká. Co vám mám povídat," řekla Ledecká novinářům a na prstech ukázala, jak malinká. Čáslavská získala sedm zlatých a čtyři stříbrné olympijské medaile.

Zatímco v superobřím slalomu vyvolalo její vítězství vlnu senzace, na prkně Ledecká potvrdila roli největší favoritky. Po finálové jízdě se ale na své poměry radovala více než jindy. V cíli vystřelila pravačku do vzduchu, smála se a na stupně vítězů vyskočila.

"Já jsem byla strašně šťastná, že se mi to povedlo," řekla Ledecká. "Už po kvalifikaci jsem byla asi nejvíc dojatá z celého korejského závodu. Měla jsem tu možnost jet tady v obou sportech a pak už jsem si říkala: už si to budeš jenom užívat a jezdit, jak seš zvyklá. A takhle mi to vyšlo," řekla Ledecká, která jako první na olympiádě startovala na lyžích i na snowboardu a navíc v obou sportech získala zlato.

Po superobřím slalomu se snažila připravovat na snowboard jako na každý jiný závod. Nemyslela na to, že chce další zlato. "Ale na to, abych si ten závod byla schopná užít," řekla. Přiznala, že jí tentokrát trvalo o něco déle, než se přeorientovala z lyží na prkno. "Sníh je tu trochu jiný, musela jsem fakt se sebou hodně pracovat. Popravdě až v den závodu jsem se cítila jako snowboardistka. Začala jsem jezdit jízdy, na které jsem zvyklá. S takovou sebedůvěrou. Jsem za to hrozně vděčná."

Den před startem měla v tréninku dva pády v šesti jízdách a dvě se jí nepovedly. "Byly tam slzičky, ale asi pomáhají. Člověk asi musí pochybovat, aby se neuspokojil," řekl sjezdařský trenér Ledecké Tomáš Bank, kterého si Ledečtí vyžádali i na dnešní závod. Něco podobného zažila Ledecká i před super-G, ale ráno před startem.

Ledecká se snažila z karambolů podle svých slov poučit. "Nějakým způsobem zjistit, kde byl problém. Abych to příště neudělala," řekla.

V noci prý i špatně spala, ale na trati na sobě nedala znát žádnou nejistotu. V každé jízdě se soustředila, měla zaujatý výraz a nebyla ani trochu nervózní. "Od kvalifikace jsem měla pocit, že už jsem doma. Že tohle znám. Že konečně nemusím na nic čekat a jen jezdit z kopce dolů a předvádět to, co jsem natrénovala. Cítila jsem se moc dobře. Sebevědomě a moc jsem si to užila," řekla Ledecká.

"Fakt mě bavilo, že jsem mohla závodit v obou sportech, že se mi to povedlo. Brala jsem jako každý jiný svěťák. A to mi hodně pomohlo," uvedla. Lyže a snowboard hodlá kombinovat i dál. "Dokud mě bude bavit dělat obojí, budu dělat obojí. A takhle se tím, doufám, i dobře živit," prohlásila Ledecká.

Kejval: Úspěch Ledecké je největší věc od dob Čáslavské

Zisk dvou zlatých medailí Ester Ledecké na olympijských hrách v Pchjongčchangu je podle předsedy Českého olympijského výboru Jiřího Kejvala největší událostí pro český sport od dob, kdy závodila legendární gymnastka Věra Čáslavská. Největší postava české olympijské historie získala v letech 1960 až 1968 sedm zlatých a čtyři stříbrné medaile v Římě, Tokiu a v Mexiku.

"Je to věc, která obletí všechny světové noviny a každý se to dozví, že se stalo něco mimořádného. Myslím, že je to největší věc od doby Věry Čáslavské. Těžko mě napadá jiné srovnání," řekl Kejval novinářům po dnešním triumfu Ledecké v paralelním obřím slalomu na snowboardu. Před týdnem se dvaadvacetiletá závodnice stala senzační vítězkou v lyžařském super-G.

Zatímco první úspěch Ledecké se nečekal, dnes byla hlavní favoritkou. Česká reprezentanta se ale dokázala vyrovnat s velkým tlakem a stala se první ženou, která získala na jedné olympiádě dvě zlata v odlišných sportech.

"Bylo to velké. Všichni jsme si vědomí toho, že to překračuje hranici České republiky. Stala se věc, kterou moderní olympijské hry nepamatují a myslím, že si v tuto chvíli ještě ani neuvědomujeme, co se vlastně vše stalo. Je to nádherné," uvedl Kejval.

První muž českého sportu, který byl v Pchjongčchangu zvolen členem Mezinárodního olympijského výboru, ale nechtěl Ledeckou už nyní označit za legendu.

"Já bych s tím slovem šetřil, teprve jí bude 23 let. Ale to, co se jí teď povedlo, se naposledy povedlo tuším před devadesáti lety. V moderních olympijských hrách se to nepovedlo nikomu a to je věc, která sport posouvá do jiné úrovně. Takhle je to potřeba vnímat," podotkl Kejval.

Před českou reprezentantkou získali zlata v rozdílných sportech jen Norové Thorleif Haug a Johan Gröttumsbraaten na hrách v Chamonix 1924 a ve Svatém Mořici 1928. Oba triumfovali v běhu na lyžích a severské kombinaci.

Kejval sledoval dnešní zlatý závod Ledecké ve společnosti zástupců Mezinárodní lyžařské federace a i oni byli nadšeni, že česká reprezentantka vyhrála v Koreji dvakrát. "Pořád říkali: hele, jestli to vyjde, tak jsme napsali novou kapitolu dějin našeho sportu. Všichni fandili Ester, protože si přáli, aby se ten sport zase někam posunul. Navíc snowboardisti jsou strašně nadšení, že to natřeli lyžařům," řekl s úsměvem Kejval.