Praha - Nizozemský politik Geert Wilders na dnešním setkání krajně pravicových politiků v Praze řekl, že doufá, že Česko bude nadále zavírat dveře masové migraci. Je jí třeba zabránit, i kdybychom měli vybudovat nějakou zeď, řekl novinářům. Spolu s dalšími zástupci protiimigračních stran přijel na konferenci, která podle pořadatelů hledá nové uspořádání Evropy. Odmítají Evropskou unii v její současné podobě a prosazují maximální suverenitu jednotlivých zemí a národů.

Videopřenos TK frakce Evropa národů a svobody (ENF)

Extrémně pravicové politiky hostí v Praze předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura. "Moje strana a strana Tomia sdílíme stejné myšlenky. Nechceme, abychom měli islamizaci a jsme rádi, že tu máme stranu jako SPD, blahopřeji Tomiovi," řekl předseda nizozemské Strany pro svobodu Wilders. Nizozemsko by podle něj mělo stát mimo EU, pro lepší bezpečnost, svrchovanost a nezávislost. "Chceme spolupracovat, ale mezi suverénními státy," uvedl.

K aktuální koaliční dohodě v Rakousku, na níž se v pátek dohodly lidová strana (ÖVP) a protiimigrační Svobodná strana Rakouska (FPÖ), Wilders řekl, že je velice rád. "Výsledek byl úžasný, jsme rádi, že v Rakousku máme stranu, která je součástí naší frakce a může sehrát vážnou úlohu, že je brána vážně a že může vykonávat vládní povinnosti," uvedl. "Rakušanům se podařilo spojit v koalici s důležitou politickou stranu, to bychom si přáli rovněž. Rakousko je příkladem dobré spolupráce," dodal.

Jeho projev se dnes nesl především v ostrém odmítání přijímání migrantů evropskými zeměmi a kritikou Evropské unie. Stává se podle něj superstátem a kritizoval i nedávnou ideu (bývalého předsedy Evropského parlamentu) Martina Schulze o případném budoucím vzniku spojených států evropských. Ozvalo se plno hlasů proti tomu, ale je hrozné, že vedení EU chce více státnosti a méně svrchovanosti, řekl. "Musíme přijmout novou strategii, musíme být smělí a odvážně zavést zákazy svobodného cestování, jako to udělal prezident (USA Donald) Trump, musíme je posílat zpět, mít odvahu vracet lodě jako Austrálie," řekl.

S odkazem na blíže nespecifikovanou "vědeckou studii" se snažil varovat před tím, že přísun migrantů zvýší podíl muslimského obyvatelstva v některých evropských státech až na 20 či 30 procent. "Za 30 či 50 let bude Česká republika na severu a na jihu obklopena zeměmi, kde bude 20 procent obyvatel vyznávat muslimskou víru. To je, jako by se ČR stala pásmem Gazy," řekl Wilders. Podle něj je třeba uzavřít hranice, aby do Evropy nemohl vstupovat kdokoli.

"Musíme mít dostatečnou kuráž, abychom nelegální imigranty poslali domů," uvedl. Ti muslimové, kteří již v Evropě jsou, se podle něj musí deislamizovat. Naše tradice stojí za to, abychom za ně bojovali, jako to dělá SPD, řekl.