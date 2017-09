Berlín - Protesty, s nimiž se během předvolební kampaně často setkává německá kancléřka Angela Merkelová (CDU), ji vedou k otázkám, zda její rozhodnutí v uplynulých čtyřech letech byla správná. Je ale přesvědčena, že v zásadních otázkách chybu neučinila. Řekla to dnes v předvolebním rozhovoru s televizí RTL.

Když se mluví o zásadních krocích šéfky německé vlády, mají lidé nejčastěji na mysli její rozhodnutí ze září 2015, že žadatelé o azyl budou do spolkové republiky vpouštěni bez kontrol na hranicích. Do Německa i v jeho důsledku v letech 2015 a 2016 přišlo téměř 1,2 milionu uprchlíků převážně z muslimských zemí, což Merkelové nemohou odpustit její kritici zejména z řad protiimigrační a protiislámské Alternativy pro Německo.

Velmi hlasitě jí to dávají najevo především na předvolebních mítincích v bývalém východním Německu, kde se během projevů kancléřky často ozývá pískot nebo znějí nadávky.

Merkelová dnes v rozhovoru uvedla, že jí takové chování nepřijde nejlepší, ale považuje ho také za součást demokracie. "Jinak to u mě vyvolává to, že se samozřejmě ptám, jak to s rozhodnutími bylo a zda byla správná a nutná," poznamenala. Zároveň vyjádřila přesvědčení, že jednala v souladu s ústavou.

Šéfka německé vlády v kampani opakovaně říká, že rok 2015 se už nesmí opakovat, tehdejší rozhodnutí týkající se běženců ale i nadále považuje za správné. Šlo podle ní o nutný humanitární krok.

I přes nevoli, kterou Merkelová u části Němců svou uprchlickou politikou vzbudila, je velkou favoritkou nedělních parlamentních voleb. V průzkumech se její konzervativní unie CDU/CSU pohybuje kolem 36 procent.