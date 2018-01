Teherán - Íránská policie už protivládní protesty potlačila. Řekl to generál Abdorrahím Músaví, který stojí v čele íránské armády. Protesty začaly před týdnem v několika městech a zákroky proti nim si vyžádaly životy asi 20 lidí. Ve středu a dnes vyšly do ulic stoupenci režimu a provolávali hesla na podporu íránského vedení. Moskva vyzvala Washington, aby se nevměšoval do vnitřních záležitostí Íránu. Americký návrh, aby bylo kvůli situaci v islámské republice svoláno mimořádné zasedání Rady bezpečnosti OSN, Rusko považuje za nebezpečný.

"Toto slepé pobuřování bylo slabé a k jeho udušení v zárodku stačila část policie...můžete si být jisti, že vaši kolegové (v armádě) jsou připraveni postavit se hloupým obětem Velkého Satana (Spojených států)," sdělil generál.

O ukončení protestů už ve středu hovořil velitel revolučních gard generál Mohammad Alí Džafarí, podle jehož slov pobuřování skončilo a nepřátele Íránu se podařilo porazit díky připravenosti národa.

Demonstrace začaly minulý čtvrtek jako protesty proti špatné ekonomické situaci, ale později se k heslům demonstrantů připojily i slovní útoky na íránské vůdce.

Ve středu a také dnes se sešly na mnoha místech příznivci režimu s íránskými vlajkami a portréty duchovního vůdce ajatolláha Alího Chameneího. "Stojíme společně za svým vůdcem," volali účastníci jedné z dnešních akcí. Podle íránské televize se tato shromáždění dnes konala v Mašhadu, kde původně protesty začaly, dále v Isfahánu, Šírázu, Ardabílu i Orumíji. Podobně jako Chameneí účastníci z nepokojů vinili USA a Izrael. V Teheránu se má další shromáždění na podporu vlády konat v pátek po poledních modlitbách.

Protivládní demonstrace se v minulém týdnu konaly hlavně v noci. Podle íránské televize už byly poslední dvě noci klidné. Západní agentury ale připomínají, že úřady částečně zablokovaly přístup k sociálním sítím, takže odpůrci režimu nemají možnost informovat o svých akcích.

Polooficiální agentura Tasním dnes informovala, že ve městě Borúdžerdu na západě Íránu je mezi zatčenými občan Evropské unie. Tvrdí to zástupce tamní justice. Podle tohoto zdroje tato osoba prošla výcvikem v evropských tajných službách a byla vyslána do Borúdžerdu, aby tam vedla protesty. Ze zprávy není jasné, z jaké evropské země zadržená osoba je ani zda má také íránské občanství.

Moskva žádá, aby se USA vyvarovaly vměšování do záležitostí Íránu

Moskva vyzvala Washington, aby se nevměšoval do vnitřních záležitostí Íránu. Americký návrh, aby bylo kvůli situaci v islámské republice svoláno mimořádné zasedání Rady bezpečnosti OSN, Rusko považuje za nebezpečný. Řekl to dnes náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov. Íránští imigranti v USA naopak americkou podporu íránských demonstrantů uvítali.

V Íránu začaly před týdnem protesty motivované ekonomickou situací, které postupně přerostly v protesty proti režimu. Úřady omezily přístup k sociálním sítím a v posledních dvou dnech se už o dalších protirežimních demonstracích neobjevily žádné zprávy. Místo toho se po celé zemi od středy konají provládní manifestace. Podle armády jsou už protesty potlačeny.

Americký prezident Donald Trump vyjádřil pochopení pro demonstranty a slíbil jim podporu. Podobně se vyjádřil také Izrael. Americká velvyslankyně při OSN Nikki Haleyová v úterý vyzvala Radu bezpečnosti OSN a Radu pro lidská práva, aby ohledně situace v Íránu zahájily mimořádná jednání.

Washington se podle Rjabkova také snaží využít situace k zopakování výhrad, které má proti dohodě o íránském jaderném programu. Americký viceprezident Mike Pence ve středu řekl, že by si Washington přál dohodu, která bude mít delší trvání než ta, jež byla sjednána v roce 2015.

Z Íránu po islámské revoluci odešlo mnoho občanů, v USA je jejich největší komunita v Los Angeles. Soustřeďuje se na západě města, které se kvůli přítomnosti Íránců říká Tehrangeles. K vystěhovalcům patří i Rúzbeh Faráhánípúr, který vedl v roce 1999 studentské hnutí a před útěkem do USA byl v Íránu třikrát uvězněn. Podle něj je morální podpora z USA pro demonstranty velmi důležitá. Ocenil příznivé tweety prezidenta Trumpa i jeho soupeřky ve volbách Hillary Clintonové.

Faráhánípúr tvrdí, že ve srovnání s protesty z roku 2009 tentokrát nejsou vznášeny požadavky na reformy, ale na změnu režimu. Íránci prý byli v roce 2009 zklamáni, když tehdejší americký prezident Barack Obama podpořil ty, kteří chtěli reformy, a nikoli tábor usilující o změnu vedení.

V Los Angeles se má v neděli konat shromáždění, které má sloužit jako morální podpora lidí demonstrujících v Íránu. Má ale také upozornit na to, co se v Íránu děje.

Většina Íránců, kteří žijí v USA a nesouhlasí s íránským režimem upozornila, že současné protesty jsou masovější a vedené chudšími Íránci než protesty z roku 2009. Mají prý širší záběr, protože se konají po celé zemi.

Podle íránské armády a také podle elitních revolučních gard už ale policie protesty zastavila. Některé agentury se ovšem domnívají, že není vyloučeno, že protesty pokračují, avšak vlivem blokovaných sociálních sítí se o nich svět nedozví.