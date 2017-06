Přes dvě stovky lidí protestovaly 24. června u Horního Jiřetína na Mostecku proti prolomení limitů těžby uhlí, několik desítek aktivistů pak proniklo do areálu dolu Bílina (na snímku). Na místě zasahovala policie. Účastníci protestního pochodu došli na hranu lomu ČSA, kde udělali živý řetěz značící hranici limitů těžby.

Přes dvě stovky lidí protestovaly 24. června u Horního Jiřetína na Mostecku proti prolomení limitů těžby uhlí, několik desítek aktivistů pak proniklo do areálu dolu Bílina (na snímku). Na místě zasahovala policie. Účastníci protestního pochodu došli na hranu lomu ČSA, kde udělali živý řetěz značící hranici limitů těžby. ČTK/Hájek Ondřej

Horní Jiřetín (Mostecko) - Několik desítek aktivistů proniklo dnes odpoledne do lomu Bílina u Braňan na Mostecku. Policie je vyzvala, aby prostor opustili, řekl ČTK krajský policejní mluvčí Daniel Vítek. Do Braňan se vydali po dopoledním pochodu k hranici limitů těžby uhlí u Horního Jiřetína.

Krátce po dopoledním pochodu, kde na hraně lomu ČSA aktivisté udělali živý řetěz značící hranici limitů, nasedli aktivisté do autobusů a přesunuli se do Braňan. Několik desítek jich vyběhlo do lomu Bílina. "Pomalu se blížíme až na dno jámy. Je pro nás důležité, že jsme na místě, kde vláda limity těžby prolomila," řekl ČTK jeden z nich Mikuláš Černík.

Policie má v okolí lomu pořádkové jednotky, antikonfliktní týmy nebo vrtulník. "Vyzvali jsme je, aby důlní prostor opustili, protože se dopouštějí protiprávního jednání," řekl ČTK Vítek. Policisté zatím nezasahovali. "Policie proti nám nezasáhla, jen nám nad hlavou létá vrtulník," doplnil Černík. Další aktivisté zamířili k elektrárně v Ledvicích u Teplic. Do areálu se ale dostat nepokusili, jen rozvinuli transparent.

Akce navázaly na dopolední pochod za zachování limitů těžby, kterého se u Horního Jiřetína zúčastnily víc než dvě stovky lidí. Smyslem akce je upozornit na změny klimatu a její důsledky, řekli ČTK organizátoři.

Případným prolomením limitů těžby hnědého uhlí na Mostecku by Horní Jiřetín a sousední Černice byly bezprostředně těžbou ohroženy. "To, že je v plánu, aby těžba pokračovala dál, je pro nás v zásadě nedostatečné. Jsme proti tomu, aby se těžilo. Tím pádem nemůžeme v našem úsilí ustat," řekl Černík.

Pochod byl součástí prvního českého klimatického kempu. Uspořádat kemp v Horním Jiřetíně se pořadatelé rozhodli nejen proto, že právě této obci hrozilo v případě prolomení limitů zbourání, ale také s ohledem na vstřícnost místních obyvatel.

Územní ekologické limity těžby hnědého uhlí v severních Čechách stanovilo usnesení vlády premiéra Petra Pitharta v roce 1991. Limity zaručily městům a obcím, pod nimiž leží uhlí, že nebudou kvůli těžbě zbourány, a jako těžbou nepřekročitelné linie měly chránit zbytky přírody i dopravní a technické infrastruktury severočeské hnědouhelné pánve.

Kabinet Bohuslava Sobotky(ČSSD) v říjnu 2015 rozhodl, že se posunou limity těžby na dole Bílina a naopak u lomu ČSA, který sousedí s Horním Jiřetínem, zůstanou zachovány.