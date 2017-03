Chomutov - Jeden z nejdůležitějších gólů kariéry dnes vstřelil chomutovský obránce Juraj Valach. V čase 79:13 rozhodl o výhře 2:1 v prodloužení nad Třincem a přiblížil Severočechy k historickému postupu do semifinále na úkor favorizovaného soupeře. Slovenský hokejový reprezentant si však uvědomuje, že série ještě rozhodnutá není.

"Jsou to příjemné pocity, i když si myslím, že toho už měli všichni plné zuby. Když se ve dvou dnech prodlužuje, tak je to strašně náročné. Jsem rád, že nám to dnes vyšlo," řekl Valach novinářům a poukázal na fakt, že se v normální hrací době nerozhodl ani nedělní třetí zápas série. V něm se ale z výhry v prodloužení radovali Oceláři.

Valach v přesilovce pět na tři v závěru nastavené dvacetiminutovky prostřelil Petera Hamerlíka v třinecké brance. "Prostě jsem do toho bouchnul," popsal s úsměvem svoji trefu. "Ivan (Huml) mi pěkně posunul puk a měl jsem čas na střelu. Opřel jsem se do toho a se štěstím to tam spadlo," doplnil ke své druhé trefě v play off.

Předtím v utkání Chomutov žádnou z přesilových her nevyužil. "Tak to někdy bývá. Někdy dáte tři góly ve třech přesilovkách, jindy se trápíte celý zápas a ani se nemůžete dostat do pásma. A nakonec to tam nějak vystřelíte a padne gól. Je to i o štěstí," řekl Valach.

Důležitá byla i skutečnost, že domácí v prodloužení udrželi emoce při sporných rozhodnutích arbitrů. Ti nejprve odvolali signalizované vyloučení Třince za příliš hráčů na ledě, poté hostům neuznali gól pro hraniční postavení hráče v brankovišti. "Pořád jsem si říkal, že nesmíme řešit rozhodčí a musíme se soustředit na sebe. Jen na svou hru. Nikomu to nepřidá," uvedl Valach, který chápe náročnost práce rozhodčích. "Skoro každý zákrok je sporný. Myslím si, že dělají svoji práci dobře a není potřeba hledat, kdo koho poškodil," podotkl.

Vzájemné zápasy Chomutova a Třince se prodlužovaly již potřetí za sebou. "Stojí to hodně sil, je to vyčerpávající, ale opět se ukázalo, že máme v týmu sílu. Jsme semknutí, kompaktní. Když budeme takhle hrát dál, tak se můžeme dostat výše," řekl Valach.

První šanci zajistit si postup do semifinále budou mít Piráti ve středu v Třinci, kde oba předešlé zápasy vyhráli. "Všechny nás těší, že máme mečbol. Nikdo to nečekal. Třinec je silný soupeř. Ještě ale není konec. Může se stát cokoliv. My jsme také s Boleslaví prohrávali 0:2 a otočili jsme sérii. Bude to boj až do konce," uvedl Valach i s ohledem na zkušenost z předkola play off.

Musíme se soustředit na sebe a ne na rozhodčí, uvedl Rákos

Hokejisté Třince se po prohře v Chomutově mohli zlobit na rozhodčí, kteří jim v prodloužení neuznali gól, a Piráti poté rozhodli v přesilovce pět na tři. Útočník Daniel Rákos však podobné úvahy odmítl, Oceláři se podle jeho slov musí soustředit jen na svůj výkon a pokusit se Chomutov porazit třikrát v řadě. Jen tak druhý tým základní části postoupí do semifinále.

"Hned po zápase jsme si to vyříkali v kabině. Nemůžeme to házet na rozhodčí," řekl Rákos. Právě on v 67. minutě překonal Jána Laca, rozhodčí však jeho trefu neuznali pro hraniční postavení Jakuba Petružálka v brankovišti.

"Nevím, jestli tohle můžeme komentovat. Těžko se o tom teď v emocích mluví," uvedl nejprve. Poté ale přiznal, že si nebyl jistý, že je to gól. "Slyšel jsem hvizd rozhodčího, ale spíš jsem si myslel, že pískal kvůli tomu, že nevěděl, jestli puk přešel brankovou čáru. Říkal jsem si, že se půjde podívat na video, ale bohužel," pokrčil rameny.

Třinečtí byli blízko prohry již v normální hrací době. V čase 58:24 jel Vladimír Růžička mladší trestné střílení a trefil horní tyč. "Byl to hodně vyrovnaný zápas. Mohlo to pro nás skončit už minutu a půl před koncem. Chtěli jsme rozhodnout v prodloužení, ale bohužel se to nepovedlo," řekl Rákos.

V prodloužení zbývalo už jen 47 sekund do nájezdů. "Strašně nás mrzí, když vidíme, že jsme mohli vyhrát a sérii srovnat. Mohlo to dojít aspoň do nájezdů. Strašná škoda, mohli jsme to možná blokovat, nevyšachovali nás," poukázal na rozhodující trefu Juraje Valacha.

Teď se Třinec soustředí na středeční zápas, ve kterém chce sérii prodloužit. Podle Rákose se ale musí Oceláři vyvarovat zbytečných chyb a vyloučení. "Zápasy jim darujeme tím, že děláme zbytečný fauly. To zápasy rozhoduje, nám se v přesilovkách nedaří, oni v nich rozhodují," dodal devětadvacetiletý útočník.