Moskva - Pořádnou porci cestování si užil v posledních dnech asistent trenéra české hokejové reprezentace Václav Prospal. Jednačtyřicetiletý bývalý útočník a dvojnásobný mistr světa žije na Floridě, ale na sraz Channel One Cup se přesouval do Prahy z Detroitu a pak s týmem absolvoval přelety do Helsinek a odtud do Moskvy.

Z vlastní zkušenosti věří, že se mužstvo s náročným programem druhého dílu Euro Hockey Tour dobře vyrovná. Po čtvrtečním duelu proti Finsku (2:4) se výprava dostala do hotelu v Moskvě až okolo šesté hodiny ranní místního času, tedy okolo 4:00 SEČ. Proti domácímu Rusku nastoupí dnes v 17:00 SEČ.

"V NHL se lítá normálně ze strany na stranu a hraje se těch zápasů dva dny po sobě hodně. Tady v Euro Hockey Tour to bývá tak, že jdou po sobě většinou v sobotu a v neděli, kdy už je tým na místě. Ale je to tak udělané, vyšlo se vstříc Ruské hokejové federaci a věřím, že to kluci zvládnou," řekl Prospal k programu pozměněnému kvůli sobotním oslavám 70. výročí ruského hokeje.

Sám se dostal do Ruska po dlouhé době už v září na přípravný zápas v Petrohradu, kde debutoval v roli asistenta Josefa Jandače. Teď bývalého hráče Philadelphie, Ottawy, Floridy, Tampy Bay, Anaheimu, New York Rangers a Columbusu přivítala zimní Moskva s minus 14 stupni Celsia. Pro Prospala, který na Floridě trénuje mládežnické výběry, to ale nebyl velký teplotní skok.

"Není tak hrozné, protože poslední dva víkendy jsme byli s hokejem v Minnesotě a Detroitu, tam je taky pěkná zima. Organismus už je na to připravený," usmíval se Prospal, který krátce po Světovém poháru v Torontu okamžitě přijal nabídku na pokračování v realizačním týmu.

"Nebylo nad čím váhat, protože ta práce mě hrozně baví. Myslím si, že to na Světovém poháru fungovalo velmi dobře a jsem jedině rád, že tady můžu být," uvedl Prospal, který kvůli povinnostem v USA vynechal listopadový turnaj Karjala.

"Můžu jen teď a potom se sem dostanu až v dubnu. Stihnu přípravu před mistrovstvím světa a České hokejové hry. Jsem s Pepou Jandačem domluvený, že se budu hlásit, až skončím s dvěma týmy, které trénuju v USA," prohlásil Prospal.

Pozorně sleduje na dálku i extraligu a evropské soutěže a je rád, že může při Channel One Cup být s nominovanými hráči v přímém kontaktu. "Vždycky jsou noví hráči. Jsem jedině rád, že ty kluky daleko víc poznám, protože když tady nežiju, tak to sleduju trošku z povzdáli," uvedl Prospal.

"Pepa Jandač po nás s (skautem) Jirkou Fischerem ale chce, abychom hráče znali. Věděli jsme, kde působí, jak hrajou, jakou mají pozici, jaké jsou aspoň jejich statistiky. Extraligu sleduju online," uvedl Prospal. "Teď ale ta nominace vycházela daleko víc z Pepy Jandače, Jardy Špačka a Jirky Kalouse, jelikož jsou tady a mají možnost ty hráče vidět."

Hodně intenzivně s Fischerem, který pracuje pro Detroit, sledovali hlavně hráče v zámoří před Světovým pohárem. V této práci pokračují i pro mistrovství světa v Paříži a Kolíně nad Rýnem. "To je kontinuální. Snažím se vidět co nejvíc zápasů, chodit v Tampě na zimák," doplnil.

Z mladých nadějí, které se derou do NHL, jej zaujal především Jakub Vrána z Washingtonu. "To jméno se přetřásalo i před Světovým pohárem, že by mohl být mezi náhradníky, když nám začali vypadávat hráči kvůli zraněním. Teď se potvrdilo, že ten kluk je vynikající. Má vynikající formu v AHL, a když ho konečně povolali, tak se dokáže prosazovat i ve Washingtonu," prohlásil Prospal.

"A tam to není jednoduché. Mají první tři lajny nabité a stejně se tam dostal na přesilovku. Trenéři a management v něm něco vidí, to mi dělá radost," řekl Prospal. "Těší mě samozřejmě, jak se daří Davidovi Pastrňákovi a Kubovi Voráčkovi. Pak mě samozřejmě mrzí, že jsou teď mimo NHL oba Michálkové a Ondra Pavelec. Je daleko těžší pro starší hráče se v NHL udržet," zmínil pobyt tří účastníků Světového poháru v AHL.

Díky cestě do Česka si s manželkou Monikou a čtyřmi dětmi užije také Vánoce v rodné zemi. "Spojilo se příjemné s užitečným. Je to paráda, že zůstaneme na Vánoce. Když to vyjde, napadne sníh a budou bílé Vánoce, tak to s tím zámkem na Hluboké ještě přidá k tomu, že tady s rodinou a nejbližšími můžeme svátky strávit," těší se Prospal.