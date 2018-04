Praha - Bývalý vynikající útočník Václav Prospal potvrdil, jak velké místo v jeho srdci mají České Budějovice. Život v Tampě na Floridě se rozhodl vyměnit za stres na střídačce prvoligového týmu Motoru, který povede nejen jako hlavní kouč, ale zároveň bude řídit celý sportovní úsek. Klub opět nezvládl útok na postup mezi elitu. Extraliga se přitom na jihu Čech hrála naposledy v roce 2013. Prospal chce dopomoci k tomu, aby čekání na návrat skončilo.

"Když byla dvakrát stávka v NHL, tak jsem se dvakrát vrátil do Budějovic. Nešel jsem hrát jinam, i když ty nabídky byly z jiných lig, ale šel jsem prostě domů. A svým způsobem se teď vracím domů potřetí. Chtěl bych přiložit ruku k dílu a pomoci tomu týmu, abychom se vrátili tam, kam patříme," řekl dnes třiačtyřicetiletý Prospal novinářům.

Zdůraznil, že hlavní poděkování za to, že mohl vše zrealizovat, patří manželce. "Kdyby totiž Monika a děti byly proti tomu, abych tu nabídku vzal, tak bych bez nich prostě nikam nešel. Během těch čtyř pěti let, co jsem skončil s hokejem, už jsem to dvakrát odmítl. A České Budějovice mám samozřejmě v srdci; tam jsem vyrostl, naučil se tam hrát hokej a je to pro mě zkrátka něco speciálního," prohlásil mistr světa z let 2000 a 2005 a držitel olympijského bronzu (2006).

Pro dlouholetého hráče NHL, kde odehrál v základní části 1108 zápasů a dalších 65 přidal v play off, je důležitý i fakt, že nebude jen trenérem. "Pro každého trenéra je důležité, aby k tomu mohl mít nějaké připomínky, aby mohl říct, které hráče chce a které nechce. Myslím, že ta komunikace mezi trenérským štábem a nejužším vedením musí být, aby se nepřiváděli hráči, o něž třeba trenéři nemají zájem. Bez té komunikace to nemůže fungovat," uvedl Prospal.

Angažmá v Českých Budějovicích pro něho bude zase něčím trochu novým. I když už druhou sezonu působí jako asistent u národního mužstva, zkušenost s rolí hlavního kouče seniorského týmu dosud nemá. Na Floridě, kde žil s rodinou, trénoval po skončení kariéry mládežnický tým do 16 let Tampa Scorpions Bantam AA.

"Už teď se těším, až půjdeme na led. Věřím, že trénink, který jsem dělal s klukama v zámoří, bude stejný, jak budu mít nalajnovaný s těmi hráči tady. Je úplně jedno, zda jsi profík nebo dítě. Vyznávám určitou filozofii, něco, co jsem se naučil skrze celý hráčský život. A od toho neustoupím, přes to nejede vlak. Myslím, že to je jediná správná cesta," zdůraznil Prospal.

K národnímu mužstvu se měl původně připojit až v týdnu před Carlson Hockey Games v Pardubicích, ale stihl to o něco dříve. "Pro mě bylo hlavně důležité, že jsem mohl dokončit práci v Tampě se svým týmem, protože jsme měli národní šampionát do 18 let ve Philadelphii. Bylo super, že jsme se tam probojovali," podotkl Prospal.

"Výsledek tam nebyl sice nijak skvělý, ale už jen, že jsme se dokázali dostat čtvrtý rok po sobě mezi nejlepších 16 týmů v Americe, to už lze za menší úspěch označit. Ten tým se rozpadá, takže i proto bylo skvělé, že po dohodě s Pepou (Jandačem) jsem tam mohl zůstat," dodal Prospal.