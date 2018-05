Český Krumlov - Státní plavební správa omezila kvůli havarijnímu stavu části Barevné skály u Českého Krumlova provoz na Vltavě. Vodáci pod skalou projedou jen do pěti metrů od levého břehu, propustí u pravého břehu je zakázáno proplouvat. Práce na sanaci skály, kde hrozí, že se odlomí její asi tisícitunová část, začnou 20. května. ČTK to řekli mluvčí českokrumlovské radnice Petra Nestávalová a Jiří Šefl z Krajského ředitelství Lesů ČR v Českých Budějovicích. Za odstranění nebezpečné části skály zaplatí Lesy ČR do deseti milionů Kč.

Lesy ČR, kterým Barevná, známá také jako Papouščí, skála v Novém Spolí patří, vyhlásily krizovou situaci. "Soudní znalec označil masiv jako nestabilní, kdy přímo ohrožuje život a majetek v jeho blízkosti. Přes zimu se v části masivu rozšířila jedna ze spár a hrozí, že se odlomí až tisícitunový blok horniny," uvedla Nestávalová.

Lesy ČR proto zavřely silnici pod skalou, která spojuje Nové Spolí a Větřní. Prostor je ohrazený plotem. Další bezpečnostní opatření vydala Státní plavební správa, která v daném úseku omezila plavební provoz. "Do odvolání zakázala proplouvání propustí u pravého břehu a převedla veškerý provoz v prostoru nad jezem Konopa k levému břehu," řekla Nestávalová.

Překonat jez pod skálou lze pouze ve vzdálenosti do pěti metrů od levého břehu, vodáky budou navádět signální znaky a směrové šipky. Povodí Vltavy, které spravuje vodní cestu, upravilo koryto řeky u levého břehu tak, aby šlo jez sjet, nebo přenést lodě a rafty pod levobřežní opěrnou zdí. Šefl dnes řekl, že zákaz proplouvání propustí již platí.

Záchranné práce na skále, rozdělené na dvě části, by měly začít 20. května. Nejdřív je třeba odstranit bezprostřední stav ohrožení, tato etapa by měla skončit do 30. června. Pak se upřesní další opatření nutná k trvalé stabilizaci celého masivu skály, Lesy ČR předpokládají, že tyto sanační práce skončí do 15. prosince 2018.

Kvůli nebezpečí sesuvu je od března zavřená cesta pod masivem, jsou na ní zátarasy a od dubna i dvoumetrový neprůchozí plot. Částka za asanaci, kterou zaplatí Lesy ČR, by neměla přesáhnout deset milionů Kč bez DPH, řekla již dříve ČTK mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová.

Loni splulo Vltavu podle odhadů 250.000 lidí. Letošní sezonu oficiálně zahájilo 21. dubna odemykání řeky v Českém Krumlově a ve Vyšším Brodu. V posledních letech přibývá cizinců, kteří chtějí Vltavu splout. Turisté nejčastěji využívají vícemístné gumové rafty.