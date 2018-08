Praha - Padající kurz turecké liry působí potíže českým firmám, které v zemi působí. Problémy se týkají zejména těch podniků, jež dostávají zaplaceno v lirách. Například dceřiným firmám ČEZ, které v Turecku podnikají, pokles kurzu způsobuje problémy při splácení úvěrů, jež mají v dolarech. Od začátku letošního roku kurz turecké měny ke koruně klesl o 42 procent. Vyplývá to ze zjištění ČTK. Například vývozci skotu zatím podle předsedy Českého svazu chovatelů masného skotu Václava Jungwirtha problémy nemají, protože sezónní vývozy skotu do Turecka by měly teprve v srpnu začít.

Například firmě Akenerji, pod kterou spadají větrné, vodní elektrárny a plynová elektrárna, způsobuje klesající kurz turecké měny problém v oblasti splácení úvěrů, které má v amerických dolarech, zatímco většinu příjmů má v tureckých lirách. "U společností Akenerji i u distribuční společnosti Akcez jsou tak realizované účetní ztráty z důvodů přecenění úvěrů podle klesajícího kurzu liry. S podobnými problémy se potýkají i další zahraniční investoři nejen v energetickém sektoru," řekla ČTK mluvčí ČEZ Alice Horáková.

Podle Hospodářské komory ČR tak potíže mohou mít české firmy, které v Turecku dostávají zaplaceno v lirách. "Řada firem je ale vyplácena v dolarech, na ty bude mít propad turecké měny malý dopad. Řada společností si také u dlouhodobějších transakcí ošetřila kurzová rizika," uvedl mluvčí komory Miroslav Diro.

Podle Jungwirtha se uvidí, jestli pád liry bude pokračovat a jestli tedy české vývozce zasáhne. "Zatím žádné zprávy ohledně dovozových cen nemám, ale sleduji to," řekl dnes ČTK. Turecko je z ohledu agrární vývozu po Ruské federaci druhým nejvýznamnějším českým partnerem ze zemí mimo Evropskou unii. Loni se do něj vyvezlo agrární zboží za 1,24 miliardy korun.

Například česká firma Energo-Pro, která v Turecku provozuje pět vodních elektráren a staví dvě velké přehrady s vodními elektrárnami, má u všech projektů dlouhodobě nasmlouvané dolarové tarify. "To je obrovskou výhodou. Propad turecké liry má tak na naši firmu minimální dopad. V těchto dnech důkladně analyzujeme situaci, bezprostřední negativní dopad na náš turecký byznys není. Uvidíme ale, jak se situace bude dále vyvíjet," uvedla mluvčí skupiny Hana Hikelová.

Lira od začátku letošního roku oslabila vůči dolaru již o více než 40 procent, a to zejména kvůli zhoršujícím se vztahům mezi Tureckem a Spojenými státy a obavám z tlaku tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana na snižování úrokových sazeb. Investoři se obávají, že turecké podniky budou mít kvůli slabé liře potíže se splácením dluhů v cizích měnách.

Český vývoz do Turecka loni dosáhl 53 miliard korun, dovoz pak 36 miliard Kč.