Praha - Dospělí se v Česku nechávají očkovat stále málo, přitom po padesátce i dříve již klesá výkonnost imunitního systému. Od dospělých se navíc mohou nakazit i ještě neočkované děti v jejich okolí. Patrné je to zejména u černého kašle. Upozornili na to odborníci na dnešní tiskové konferenci České lékařské společnosti J. E. Purkyně a České vakcinologické společnosti.

"Očkování z dětství není celoživotní a ukazuje se to dnes na celé řadě onemocnění, jako jsou spalničky nebo černý kašel," řekl Roman Chlíbek z katedry epidemiologie Fakulty vojenského zdravotnictví v Hradci Králové. Po čtyřicítce klesá výkonnost imunitního systému, kategorie padesátiletých je proto podle Chlíbka pro očkování velmi důležitá.

Kromě individuální prevence je očkování důležité i pro ochranu dětí, které ještě očkované nebyly. Platí to zejména u černého kašle. "Z dat, která jsou dostupná, se tyto děti nakazí od svých rodičů a sourozenců. Je zde ke zvážení očkování proti pertusi (černému kašli) v dospělosti, ideální by bylo v době, kdy se zakládá rodina," řekl lékař Jan Smetana z České vakcinologické společnosti. Pro ochranu nejmenších dětí je doporučeno očkování gravidních žen v 28. až 36. týdnu těhotenství, protože po nějakou dobu chrání i narozené dítě.

V Česku i v celé Evropě narůstá výskyt spalniček. Letos do 6. dubna jimi v Česku onemocnělo 70 lidí, z toho 39 nebylo očkováno. Největší část nemocných, 48 případů, zaznamenali lékaři v Praze. Podle Smetany jsou regiony, kde je proočkovanost jen 80 nebo i 70 procent, pro omezení šíření nemoci je potřeba 95 procent. "V letech 1969 až 1975 se očkovalo jednou dávkou a tito lidé jsou v riziku," uvedl Smetana. Může se to týkat lidí ve věku nad 35 let.

Podle lékařů lidé mnohdy zapomínají, že v průběhu věku narůstá význam některých infekčních onemocnění. Mají nejen častější výskyt, ale i závažnější průběh a komplikace. Například u klíšťové encefalitidy je proočkovanost v Česku kolem 23 procent, výrazně nižší je ale u starších lidí. Česko patří mezi země s nejvyšším výskytem této nemoci. V Rakousku se proti ní nechalo očkovat přes 90 procent lidí.

Podle Vilmy Marešové z Infekční kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Nemocnice Na Bulovce by lidé neměli podceňovat očkování u některých nemocí jen proto, že se jim říká dětské. Jejich závažnost ukazují statistiky úmrtí před zahájením očkování. Například na záškrt v Česku zemřelo v roce 1946 celkem 828 lidí, na černý kašel 433 a na spalničky 160. Podle Chlíbka jsou lidé při rozhodování mnohdy ovlivněni různými konspiračními teoriemi z internetu, místo aby se snažili získat relevantní informace.

Nejohroženější skupinou jsou obecně lidé nad 65 let a pacienti s chronickými onemocněními. Existují ale i jiné věkové kategorie, u kterých je určité očkování vhodné. U mladých dospělých doporučují lékaři očkování proti meningokokovi, lidé mezi 20 a 30 lety by se předtím, než založí rodinu, měli nechat přeočkovat proti černému kašli. Po padesátce je vhodné očkování proti pásovému oparu.