Gaza (Palestina) - V Pásmu Gazy se vážně zranil vysoce postavený představitel islamistického hnutí Hamás Imád Alamí. Podle úřadů si omylem vpálil kulku do hlavy při čištění zbraně. Teď bojuje o život v nemocnici, uvedla agentura AFP.

Prominentní příslušník Hamásu a někdejší člen nejvyššího správního úřadu hnutí se střelil do hlavy, když doma čistil svou osobní zbraň, uvedl mluvčí Hamásu Fauzí Barhúm. Zda šlo skutečně o nešťastnou náhodu, se zatím nepodařilo ověřit. Podle agentury AP Hamás původně oznámil, že Alamí zemřel.

Dvaašedesátiletý politik byl v roce 1994 poslán z Gazy do exilu. Většinu času mimo svou vlast strávil v Sýrii a do Gazy se vrátil v roce 2012. Po válce mezi Izraelem a Hamásem v roce 2014 odcestoval do Turecka, kde se léčil se zraněním z války.