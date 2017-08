Elbasan (Albánie) - Fotbalisté Mladé Boleslavi byli po vyřazení ve 3. předkole Evropské ligy se Skënderbeu Korcë o to zklamanější, že cítili velkou šanci na postup. Dobře rozehranou partii s třetím týmem albánské ligy ale nedokázali ukončit podle představ a nezachránil je ani penaltový rozstřel. Cítí, že to byla promarněná šance na největší klubový úspěch v Evropě za posledních 10 let.

"Odjíždíme domů s prázdnou, což je hrozná škoda. Je to promrhaná šance, protože tohle bylo na postup. Myslím, že mančaft je natolik zkušený, že tohle jsme si měli pohlídat," řekl po utkání levý bek Jiří Fleišman. "Strašně nás to mrzí. Nevím, co k tomu říct. Teď se mi to špatně hodnotí, jsem zklamaný, naštvaný, všechno dohromady. Omlouváme se fanouškům, že jsme to nezvládli," uvedl.

Podobně se na vyřazení dívali i jeho spoluhráči. "Obrovské zklamání. Myslel jsem si, že po vstřeleném gólu to už dotáhneme k postupu. Ale promarnili jsme to," řekl autor jediné mladoboleslavské branky Adam Jánoš. "Je to samozřejmě zklamaní. Přivezli jsme si dobrý výsledek, tady jsme také začali dobře, vedli jsme, ale pak jsme jim dovolili dát dva góly a penalty byly loterie," přidal záložník Tomáš Přikryl.

Boleslav poslal do vedení Jánoš hezkým volejem, jenže krátce po změně stran Lukáš Pauschek zavinil zbytečnou penaltu, což vrátilo Skënderbeu do hry. Sedm minut před koncem přidalo druhý gól a vybojovalo prodloužení a následně penalty, v nichž Boleslav prohrála 2:4.

"V první půli jsme bránili dobře. Ve druhé půli jsme ale hned dostali z penalty gól, oni samozřejmě ucítili šanci a stupňovali tlak. My jsme se trošku zatáhli a z toho pramenil druhý gól. Měli jsme šanci to zvrátit, ale bohužel. Penalty jsou loterie. Buď, anebo. Bohužel pro nás špatně, nedá se nic dělat," uvedl Přikryl.

"Penalta byla zbytečná stejně jako ten druhý gól. Určitě jsme to mohli ve druhé půli zvrátit na naši stranu, i když to bylo v tom počasí náročné. Docházely nám síly, je naopak nakopl gól, hnali je fantastičtí diváci, ale bylo to hlavně o nás," míní Jánoš.

Také Fleišman litoval pasivity ve druhé půli. "Po vyrovnání na 1:1 jsme je nechali zbytečně hrát. Zatáhli jsme se, chtěli jsme asi podvědomě remízu ubránit. Přitom jsme měli pokračovat v aktivní hře z prvního poločasu. Bohužel se to takhle dostalo až na penalty a to už je vabank," dodal.

Po nadějném startu do sezony Boleslav podruhé zaváhala, když navázala na nedělní ligovou prohru s Olomoucí. O to důležitější pro ni bude pondělní dohrávka 2. kola se Spartou, která ve čtvrtek rovněž vypadla z pohárové Evropy. "Teď už s tím nic neuděláme, ale bude těžké se s tím vyrovnat a dostat to z hlavy. Musíme to ale hodit za hlavu a připravit se na ligu. Musíme jít zápas od zápasu, takový je fotbalový život. Sezona je dlouhá. Mrzí nás vypadnutí, protože jsme měli dobře nakročeno k postupu, ale teď už musíme jít dál," dodal Jánoš.