Praha - Automobilový jezdec Martin Prokop se pokusí navázat na čtrnácté místo z minulého ročníku Rallye Dakar a ještě ho vylepšit. Tuší ale, že to nebude lehký úkol. Příští týden se na start slavné soutěže postaví s vozem Ford Raptor a v barvách vlastního týmu MP Sports, nemůže tak spoléhat na podporu továrního týmu Toyota jako před rokem. I proto je před 39. ročníkem rallye obezřetný, věří však, že uspěje.

"Ambice samozřejmě mám. Chci z auta vydolovat, co budu moct. Doufám, že neudělám velké kopance. Nějaké určitě vytvořím, to je jasné. Budu se snažit neudělat žádné hloupé," řekl Prokop ČTK.

Automobil s mechaniky připravoval až do poslední chvíle, takže jej nedokázal vyzkoušet v žádném z menších závodů. "A tak nevím, jak je vlastně rychlé. Letí super, motor jede krásně, ale jak je na tom oproti ostatním, to fakt nevím. Srovnání jsme neměli," pokrčil rameny čtyřiatřicetiletý jezdec, jenž se doposud věnoval zejména startům v rallyeovém mistrovství světa. "Jeli jsme jen se syrovou verzí, teď jsme výkonově úplně někde jinde. Skok je velký," doplnil.

Prokop věří, že rozhodnutí startovat s vozem vlastního týmu je správné. U toyoty mu totiž chyběla podpora jeho vývoje. "Našemu projektu věřím. Nevím, jestli bude akceschopný už první rok, ale nějaké ambice mám. Nechci se spokojit se čtrnáctým místem," podotkl Prokop, jenž je přesvědčený, že je schopen se probojovat do elitní desítky.

"Už minule bylo vidět, že se dokážu desítky dotýkat. Teď jde o to to zkusit. Pokud na to auto má, tak proč ne. Je to dlouhodobý cíl," řekl. Uvědomuje si totiž, že před rokem udělal řadu velkých chyb a zbytečně ztratil desítky minut. "A ty mě z desítky vystřelily. Vím, že se to udělat dá. První pětka je šílenost, zvlášť když tam bude spousta peugeotů. Drápat se do desítky by měl být náš dlouhodobý cíl," uvedl Prokop.

K dosažení úspěchu v roce 2017 bude ale potřeba se vyrovnat s náročnými etapami ve vysokých horách. Hned týden stráví závodní karavana ve výšce přes 3500 metrů nad mořem. "První týden bude vyloženě likvidační. Chtějí vytřídit startovní pole. V minulém ročníku skoro všichni dojeli do cíle a bylo vidět, že organizátoři s tím nebyli spokojeni. Chtějí to změnit. Bojím se, že hory s výškou a počasím by k tomu měly sloužit. Aby jezdce hodně prověřily. Myslím si, že to bude zásadní," řekl Prokop.

I proto s novou navigátorkou Ilkou Minorovou z Rakouska před Vánoci strávil tři týdny na kondičním soustředění v Denveru. "Hledal jsem místo, kde jsi 24 hodin ve velké výšce. Bohužel, v Evropě jsem ho nenašel, proto jsme odletěli do Colorada. Chtěli jsme se připravit tak, aby hory pro nás nebyly handicap. Když je ti blbě a hlava nefunguje dobře, tak se nedá fungovat," dodal Prokop.