Brno - Primátorův náměstek Matěj Hollan (Žít Brno) považuje za zástupný problém výzvu primátora Brna Petra Vokřála (ANO), ať se Hollan vzdá odboru dopravy. Primátor ho k tomu vyzval v neděli večer na facebooku. Podle Hollana to má odvést pozornost od dnešního dohodovacího řízení o koalici, která se sejde kvůli rozdílným názorům o poloze hlavního nádraží a mohla by se i rozpadnout. Část koalice chce nádraží odsunout k řece, část ho chce pod Petrovem poblíž současného nádraží, které už kapacitně nestačí. O poloze nádraží bude brněnské zastupitelstvo rozhodovat v úterý.

Hollan se bude chtít v koalici bavit o tom, jak odbor dopravy vede. "Pokud se ukáže, že špatně, zvážím, že se vedení odboru vzdám," uvedl Hollan. Sám si ale myslí, že odbor vede dobře a hnutí udělalo spoustu věcí jako přidání spojů MHD, rozvoj cyklostezek nebo pěších zón.

Hollan se bude snažit napjatou situaci v koalici ANO, Žít Brno, KDU-ČSL, TOP 09 a SZ uklidnit. Podle něj může koalice dovládnout do podzimních voleb. Důležité ale bude dohodnout se na poloze nádraží. Žít Brno a Zelení prosazují variantu pod Petrovem, zbytek se kloní k odsunu, který podporuje i opozice. Podle Hollana je kompromisem odsun pouze v případě, že se spolu s nádražím vybuduje severojižní kolejový diametr, tedy obdoba metra, což by pomohlo vyřešit dopravní problémy, které přinese odsun nádraží. Konečné rozhodnutí o poloze nádraží přísluší vládě.

Primátor Brna Vokřál uveřejnil výzvu pro Hollana v neděli večer na facebooku. Zdůvodnil to tím, že není spokojený s řízením dopravy, že odbor nefunguje, jak má. Hollan uvedl, že je to vytahování špinavého prádla na veřejnost a nerozumí tomu, proč to primátor udělal v neděli večer den před dohodovacím řízení o koalici.

O modernizaci nádraží v Brně se mluví skoro 100 let. Stavba nádraží má trvat zhruba šest let. U řeky by stálo od 42 do 45 miliard korun, pod Petrovem od 42 do 56 miliard korun. Podle studie proveditelnosti, kterou dala zpracovat Správa železniční dopravní cesty, by se mohlo u řeky začít stavět v roce 2020, zatímco pod Petrovem nejdříve v roce 2026. Variantu odsunu u řeky dříve podpořily Jihomoravský kraj, Kancelář architekta města Brna nebo městská část Brno-střed. Brno rozhodne v úterý. Stanovisko kraje a města bude pouze doporučující, konečné rozhodnutí o poloze vydá vláda.