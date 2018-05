Praha - Na jídelníček seniorů se chtějí zaměřit organizátoři projektu Pestrá strava. Obyvatele domovů pro seniory chtějí naučit připravovat zdravé svačiny a také se víc hýbat. Záměr dnes na tiskové konferenci představila zakladatelka projektu Ivana Bednářová Častvajová. Iniciativa Pestrá strava vznikla před necelými čtyřmi lety. Soustředila se dosud na děti. Do projektu se zapojilo 290 škol.

Cílem pořadatelů je přispět ke změně stravovacích návyků nejen u školáků, ale také u starších lidí. Díky zdravější a vyváženější stravě se může zlepšit zdravotní stav seniorů a seniorek.

"Chceme seniorům ukázat jiné formy jídel, než na které jsou zvyklí, a zdůraznit význam stravy pro jejich zdraví. Také personálu v domovech chceme ukázat jednoduché a chutné alternativy svačin," uvedli pořadatelé.

Organizátoři plánují navštěvovat jednotlivá zařízení. Jejich obyvatelé ve skupinkách zkusí připravit několik svačin podle vybraných receptů. Použijí přitom třeba červenou řepu či kopr. Program doplní cvičení.

Senioři často jedí málo a také velmi málo pijí. Podle výživové poradkyně Moniky Tělupilové za to může menší citlivost chuťových pohárků ve stáří, menší produkce slin a s ní spojené zhoršené polykání, horší stav chrupu, zraku, trávení i vstřebávání. "Senioři často ztrácejí zájem o jídlo. Nehraje pro ně takovou roli. Mohou to ovlivnit i finance," uvedla Tělupilová. Kvůli horšímu stravování tak ve vyšším věku hrozí často podvýživa. Tělu chybějí bílkoviny i vitaminy a minerály.

Radikální změny jídelníčku ale poradkyně nedoporučuje. Senioři totiž bývají konzervativní. Měla by se proto spíš upravit jídla, která jim chutnají. Měla by být výraznější a obsahovat víc koření, ale ne soli.

Podle lékařky Jany Všetičkové hrají při stárnutí genetické faktory roli ze 30 procent, ze 70 procent rozhodují vnější vlivy. Strava by měla obsahovat dostatek vlákniny, denně tedy půl kilogramu zeleniny. Maso stačí jíst dvakrát týdně, a to hovězí, krůtí, králičí či kuřecí, aby si tělo zachovalo svalovou hmotu, uvedla lékařka. Dvakrát týdně by si lidé měli dát i rybu. Pečivo stačí jíst nejvýš jednou denně, a to celozrnné či žitné. V týdenním jídelníčku může být až pět vajec. Za den je dobré vypít dva až tři litry tekutin. Vhodná je čistá voda i bylinkové čaje. Přehánět by to člověk neměl s černým čajem a kávou, ani s mléčnými výrobky, dodala lékařka.

Zdravé stravování je dobré doplnit pohybem. "Ideální je chodit aspoň 30 minut denně. Stačí mít okruh kolem svého bydliště," dodala lékařka. Podle ní se hodí také jóga, pilates či plavání.