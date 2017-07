Las Vegas - Inženýři by mohli již brzy v Nevadě uskutečnit rozhodující test futuristické technologie vysokorychlostní přepravy osob prosazované podnikatelem Elonem Muskem a nazývané hyperloop. Musk tuto technologii, která má přepravovat cestující a náklad v kapslích podtlakovými trubkovými tunely, označuje za revoluci v dopravě. Marcy Simonsová, mluvčí společnosti Hyperloop One, která tento systém dopravy vyvíjí, uvedla, že společnost je připravena v příštích několika týdnech poslat do zkušebního provozu v testovacím zařízení v Nevadě kapsli o délce 8,5 metru.

Firma ve středu zveřejnila výsledky testu v nevadské poušti z 12. května, při kterém testovací "sáňky" na kolečkách poprvé projely nad kolejemi za použití elektromagnetického pohonu a magnetické levitace ve vakuové trubce. Celý test trval 5,3 sekundy a sáňkám se podařilo dosáhnout rychlosti 113 kilometrů za hodinu, uvedla Simonsová. V nadcházející fázi testování s kapslí si Hyperloop klade za cíl dosáhnout rychlosti přes 400 kilometrů za hodinu.

Zastánci projektu předvídají, že kapsle dosáhne rychlosti až 1200 kilometrů v hodině. Skeptici však tvrdí, že nápad narazí na řadu problémů, včetně získání stavebního povolení po možnosti zatáčení kapsle při vysoké rychlosti.