Praha - Projekt HateFree Culture, který bojoval proti projevům rasové i jiné nesnášenlivosti ve společnosti, v dubnu skončí. Ministr pro lidská práva a legislativu Jan Chvojka (ČSSD) rozhodl, že neprodlouží fungování této iniciativy. Dnes o tom informoval časopis Týden. Chvojkův předchůdce Jiří Dienstbier (ČSSD) na twitteru uvedl, že rušení projektu nepovažuje za rozumné.

Kampaň HateFree Culture byla spuštěna v listopadu 2014 a byla z 80 procent financovaná z takzvaných norských fondů. Zaměřovala se především na mladé lidi. Fungovala nejprve na sociálních sítích, později pod její hlavičkou vznikaly další aktivity. Mimo jiné udělování značky HateFree Zone místům, která jsou otevřená komukoliv bez ohledu na jeho etnickou či jinou příslušnost.

Ministr Chvojka podle Týdne neplánuje prodloužení projektu, i když o to představitelé iniciativy měli zájem. "Od počátku jsem to vnímal jako časově omezený projekt, který by neměl přerůst do trvalé agendy Agentury pro sociální začleňování," řekl ministr Týdnu.

Kampaň se podle něj dostala do slepé uličky. "Nejvíce pozornosti nakonec přitahuje její pozadí, financování a personálie s ní spojené, méně už její obsah," doplnil.

Reagoval tak mimo jiné na informace deníku Mladá fronta Dnes, že někdejší šéf projektu Nikola Křístek zároveň působí ve sdružení AISIS, které jako jediný uchazeč získalo veřejné zakázky za pět milionů korun. "Jeho dvojí angažmá mne velmi nepříjemně překvapilo. Myslím, že takto postupovat nelze," poznamenal Chvojka.

Bývalý ministr pro lidská práva Dienstbier, který byl u zrodu kampaně, s jejím koncem nesouhlasí. "Je rozumné podporovat vše, co čelí netoleranci a nenávisti a vyvrací šířené lži a předsudky," uvedl.

Na fasádách některých pražských kaváren a obchodů zapojených do kampaně HateFree se loni v dubnu objevily nacistické symboly a výhružné nápisy. Policie z tohoto obvinila pětici mladíků.