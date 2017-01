Právě zveřejněno

Praha - Projednávání novely o Vojenském zpravodajství, která má upravovat kybernetickou obranu, se ve Sněmovně odloží. Dolní komora se bude normou zabývat v takzvaném druhém čtení až v březnu, do té doby se vyjasní kompetence zpravodajců a připraví případné pozměňovací návrhy k vylepšení projednávaného zákona. Novinářům to dnes po večerním jednání zástupců parlamentních stran o chystané novele řekl premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). K normě mají někteří politici výhrady. Kritizují ji i firmy.

"Existují zde určité pochybnosti, které je potřeba vyjasnit. Zejména pokud jde o přesnou definici kompetencí Vojenského zpravodajství. O to, co bude v kyberprostoru dělat," uvedl předseda vlády.

Podle něj jsou v zákoně technické a odborné problémy, u nichž je delší debata užitečná. Odklad projednávání na březen by měl poskytnout prostor pro přípravu pozměňovacích návrhů, které by mohly zákon vylepšit, řekl Sobotka. Pro novelu by díky tomu rád získal ve Sněmovně širší podporu. Předlohu by měl znovu projednat sněmovní výbor pro obranu, zabývat by se jí měl i bezpečnostní výbor. "Nikdo by neměl mít pocit, že vláda něco hrne za každou cenu," dodal premiér.

Podle něj by se do konce volebního období měla dokončit i novela o zpravodajských službách a novela o kybernetické bezpečnosti, která zřizuje úřad pro kybernetickou bezpečnost. Všechny strany "deklarovaly zájem" přijmout zákony do voleb, řekl dnes po schůzce Sobotka.

Zajištění kybernetické obrany Česka není aktuálně v zákonech ošetřeno. Norma nově přisuzuje odpovědnost za kybernetickou obranu Česka armádní tajné službě. Předpokládá, že v případě krajní situace by zpravodajci mohli přistoupit i ke kybernetickému protiútoku.