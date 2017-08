Praha - Společná prezentace domácích i mezinárodních artistů s názvem Bestiář ve čtvrtek večer za velkého zájmu diváků v Praze zahájila 14. ročník mezinárodního festivalu nového cirkusu a divadla Letní Letná. Představení v režii Firenzy Guidiové z velšského souboru Nofit State Circus pod širým nebem zdarma sledovaly stovky lidí, kterým se chvílemi tajil dech nad výkony akrobatů doprovázených efektní ohňovou show. Bestiářem vyvrcholil týdenní workshop propojující zahraniční i české artisty.

Letní Letná během tří týdnů představí zahraniční soubory, domácí novocirkusovou scénu, řadu premiér, unikátní projekty i program pro děti. "Festival Letní Letná je pro mě po tolika letech můj konec léta... Je to místo, kde vám nevadí, že je tam hodně lidí, všichni jsou tam ze stejného důvodu - nechat se překvapit, okouzlit, potěšit, rozesmát nebo fascinovat," uvedla ve festivalovém magazínu herečka Vanda Hybnerová.

Už před zahájením dnes festival uvedl dvě představení - Hit, Tell the difference, které propojuje akrobaty z Česka a Rwandy, a katalánský soubor Escarlata Circus s originální show s názvem Devoris Causa. O setkání dvou zcela odlišných cirkusových souborů - českého Cirku La Putyka a rwandského Future Vision Acrobat - vzniká pod vedením režiséra Michala Vargy celovečerní dokumentární film.

V pátek se v Letenských sadech představí francouzský Atelier Lefeuvre & André a v secesním dřevěném Spiegeltentu hvězdní kanadští vousáči ze Cirque Alfonse, kteří nabídnou burleskní kabaret plný humoru a siláckých kousků.

Letní Letná je největší přehlídkou českého nového cirkusu, a proto nabídne divákům řadu představení zástupců domácí scény. Nové představení Kolaps například uvede soubor Losers Cirque Company. Vážné téma plastového odpadu v premiérovém představení Hello, Polly! zpracovalo Duo Hand to Violin. Divadlo Holektiv představí originální představení s tancem, akrobacií a kávou s názvem Kaffeeklatsch. Squadra Sua uvede alegorii klaunské lásky k dortům a herecké lásky ke klaunům Monstrea Deliciosa. Feel the Universe Circus Company vezme návštěvníky na výpravu do světa, kde je vše vzhůru nohama, do výšek, kde strach je pouze iluzí. Ilmatila a Cirkus Mlejn uvedou představení Sofie a Handspun.

I v letošním roce chystají organizátoři kromě úvodního večera několik dalších pouličních představení. Chybět nebudou oblíbení Vosto5 a jejich Stand'artní kabaret. Bratři v tricku se vydají na běžky a hned dvakrát vezmou návštěvníky na svou Běžkařskou odyseu.

Program dále nabídne komponovaný program zaměřený na nastupující generaci novocirkusových artistů s názvem Cirksession, poprvé v historii festivalu se uskuteční ryze žonglérský večer a další noc bude patřit pantomimě. Více informací k programu se nachází na www.letniletna.cz.