Pchjongčchang - Před čtyřmi lety končila Ester Ledecká na olympiádě v Soči v slzách kvůli bolavým zádům. Profesor Pavel Kolář tehdy říkal, že její problém se dá cvičením stabilizovat, jako u mnohých dalších přiložil ruku k dílu a také on pomohl Ledecké ke dvěma zlatům na hrách v Pchjongčchangu.

Poprvé se dvaadvacetiletá Ledecká stala olympijskou vítězkou překvapivě v superobřím slalomu na lyžích a podruhé na snowboardu v paralelním obřím slalomu, v kterém splnila roli favoritky. "Zážitků je spousta a tenhle patří mezi jeden z těch silných," řekl Kolář, který pomáhal dopsat zlaté příběhy oštěpaře Jana Železného, běžkyně na lyžích Kateřiny Neumannové nebo skifařky Mirky Topinkové Knapkové.

Na hrách v Soči vyvrcholily u Ledecké problémy se zády vycházející z vyhřeznuté meziobratlové ploténky. Kolář jí proto předepsal speciální cviky, aby posílila vnitřní svaly, na kterých od té doby pracuje neustále a je víceméně bez omezení. I proto byl rád, že v Koreji uspěla. "Je to satisfakce. Jsem šťastný."

Před čtyřmi lety Ledecká ukázala, jak je zarputilá. Její trable nevznikly úrazem nebo jednorázově, ale stereotypem, který používala. "A předělat stereotyp a funkci, která se promítá i do techniky, vyžaduje dost času a trpělivosti, protože to není věc, která by byla jednorázově změnitelná. Tam se musí změnit patologické síly, které působí při tom důvodu, který byl u vzniku problému. Musím říct, že za čtyři, pět měsíců udělala hrozně moc práce a myslím, že se to pak projevilo i v technice," řekl Kolář.

Uznávaný odborník ocenil velkou cílevědomost nyní už dvojnásobné olympijské šampionky. "Její vůle a jak za tím šla, je obdivuhodná," řekl. "Není to jen o vycvičení svalu, je to o předělání souhry svalů. To se musí přeučit v mozku, aby si sportovec uvědomil význam, a ten pochopí až pocitem."

Kdyby Ledecká stereotypy nezměnila, mohlo to podle Koláře teoreticky ohrozit její kariéru, což by byla škoda. "Protože každý máme trochu jinou anatomii a jiné anatomické předpoklady, morfologické předpoklady svalů a ona má určitou specifiku. Myslím, že i v tomhle směru je talentovaná pro lyžování," míní.

Ledecká i do budoucna plánuje kombinovat na vrcholné úrovni lyžování i snowboarding. Její tělo by zátěž mohlo zvládat. "Řekl bych, že teď ta kombinace možná ani není na škodu," řekl pětapadesátiletý fyzioterapeut.