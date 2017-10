New York - Amerického filmového producenta Harveyho Weinsteina, který čelí obviněním ze sexuálního obtěžování a znásilnění žen, opustila manželka, módní návrhářka Georgina Chapmanová. V prohlášení uvedla, že jí puká srdce za všechny ženy, které trpěly kvůli neomluvitelným skutkům jejího chotě.

"Nyní se soustředím hlavně na péči o naše malé děti. Prosím média, aby respektovala naše soukromí," dodala jednačtyřicetiletá Chapmanová v prohlášení, z nějž citovala světová média. Návrhářka, která vlastní značku Marchesa, přitom ještě minulý týden prohlašovala, že za svým manželem stojí. Někteří lidé na sociálních sítích proto vyzývali k bojkotu její značky.

Weinsteina obvinily z nevhodného chování mimo jiné herečky Gwyneth Paltrowová či Angelina Jolie. Italská herečka Asia Argentová listu The New Yorker sdělila, že Weinstein ji před 20 lety násilím přinutil k sexu. Jeden z nejmocnějších mužů Hollywoodu podle médií i podle prohlášení hereček sexuálně obtěžoval ženy dlouhodobě. Sám Weinstein, který je spoluzakladatelem produkční a distribuční firmy Miramax, k obviněním uvedl, že si uvědomuje, že jeho chování v minulosti způsobilo mnoho bolesti a že se za to omlouvá. Některá obvinění ale popřel.