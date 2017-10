Praha - Prodej piva v tuzemských restauracích a hospodách klesl letos do konce srpna meziročně o 4,2 procenta. O čtyři procenta stouply prodeje piva v tzv. offtrade, tedy v různých obalech. Boom zažívá prodej plechovkového piva, kterého Češi vypili o 46 procent více. Údaje dnes na tiskové konferenci zveřejnili zástupci Českého svazu pivovarů a sladoven, absolutní data svaz neuvedl.

Rok 2017 svaz označuje jako černý rok českého pivovarnictví. Další dramatický propad spotřeby čepovaného piva lze podle výkonné ředitelky svazu Martiny Ferencové očekávat ještě do konce letošního roku po ukončení provozu venkovních zahrádek. Každé šesté pivo nyní tuzemští spotřebitelé vypijí v hospodě, každé čtvrté pak doma, poměr prodejů je tak 61:39.

Podle svazu se Češi z národa s tradiční hospodskou kulturou stávají spíše zemí plechovkového piva. Za poklesem prodeje piva v restauracích je nejen řada regulatorních opatření - kontrolní hlášení, elektronická evidence tržeb (EET) a regulace hazardu - ale podle svazu také zákaz kouření v restauracích či změny pravidel pro provozování zahrádek.

Kroky současné vlády označuje Ferencová za morové rány pro české pohostinství. "Začalo to tím, že sebrali hospodským automaty, potom přišla kontrolní hlášení, elektronická evidence tržeb a nyní zákaz kouření," uvedla již dříve. S jednotlivými kroky sama souhlasí, byly podle ní ale nařízené v příliš krátké době za sebou. "Jsme si plně vědomi společenské nebezpečnosti některých činností, proti nimž jsou nová zákonná opatření namířena, zároveň bychom však chtěli upozornit na negativní dopady, které má přehnaná regulace na trh," dodala ředitelka.

Jenom během prázdnin stoupl prodej piva v lahvích a plechovkách o 6,2 procenta, prodej čepovaného piva klesl o čtyři procenta. Odbyt lahvového piva klesl od ledna do srpna o 2,4 procenta, sudového piva pak o 5,6 procenta. Zlatavého moku se v PET lahvích prodalo o čtyři procenta více, v cisternách pak o 12,4 procenta více.

Loni spotřeba piva v Česku stagnovala na 143 litrech na hlavu a jeho export do zahraničí meziročně vzrostl o 4,5 procenta. Loňská výroba českých pivovarů byla rekordní, meziročně stoupla o 1,9 procenta na 20,5 milionu hektolitrů piva a nealka. Z hlediska exportu se nejvíce piva vyvezlo na Slovensko, do Německa a Polska. Ze zemí mimo Evropskou unii pak do Ruska, Koreje a Spojených států.