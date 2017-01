Praha - Počet prodaných ojetých aut v ČR se loni zvýšil o šest procent na 700.000 vozů. Z toho 164.000 pořízených vozů představoval dovoz a 536.000 aut bylo koupeno v tuzemsku. Uvedla to společnost Cebia, která se zabývá ověřováním původu vozidel.

Ze 700.000 ojetin bylo zhruba 374.000 prodáno mezi soukromými osobami a 326.000 prodali obchodníci. Z toho více než tři čtvrtiny prodaly autobazary a zbytek autorizovaní prodejci vozidel v rámci importérských certifikovaných programů a leasingové společnosti.

Celkově autobazary i soukromí prodejci loni podle statistiky AAA Auto nabízeli 1,09 milionu ojetých aut, což znamená meziroční nárůst o 158.000 aut. Z inzerovaných vozů se tak prodala zhruba polovina. Nejširší nabídka byla v Praze, kde bylo v průběhu roku inzerováno přes 298.000 vozů.

"Razantní nárůst nabídky ojetin ve všech krajích svědčí o oživení trhu s ojetými vozy, který se zvětšil téměř o pětinu. Širší vozové parky prodejců ojetých vozů tak stále více umožňují zákazníkům vybrat si vůz podle vlastních představ," uvedla generální ředitelka AAA Karolína Topolová.

Průměrná prodejní cena aut z druhé ruky se loni snížila zhruba o 5100 Kč na 190.900 korun a celkový objem trhu tak představoval téměř 134 miliard korun. Průměrná nabídková cena naopak o sedm procent vzrostla na 192.350 korun.

Vozy, které našly kupce, měly v průměru na tachometru 161.000 ujetých km. Vzhledem k tomu, že zhruba 40 procent vozidel bylo v daném období průměrně stočeno o 100.000 km, dopočítala Cebia skutečný průměrný stav najetých kilometrů u prodávaných vozidel na 201.000 km.

Dovoz ojetin loni vzrostl o devět procent, ale dynamika růstu se v průběhu roku snižovala. "Vzhledem k tomu, že dovážené ojetiny jsou z pohledu transparentnosti jejich historie více rizikové než ojeté vozy českého původu, jedná se o pozitivní trend. Lze ale očekávat, že s avizovaným ukončením regulace kurzu eura se sníží i cena dovážených ojetin. To by mohlo vyvolat další vlnu zájmu o dovážené ojeté vozy. Dosavadní regulace koruny podporovala především vývoz mladších českých ojetin do zahraničí," podotkl ředitel Cebie Martin Pajer.

Mezi nejprodávanějšími značkami dlouhodobě vede s velkým náskokem Škoda s podílem 23 procent. Na druhé a třetí pozici následují tradiční značky Volkswagen a Ford. Na dalších místech jsou výrazně rostoucí Kia a Hyundai. Nejoblíbenějším modelem je Škoda Octavia, následuje Fabia a Passat. Nejkupovanější barvou je stále bílá.