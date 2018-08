Olomouc - Fotbalisté Plzně vyhráli i 3. kolo první ligy. Obhájce titulu vydřel vítězství 1:0 v Olomouci, které mu zařídila v 88. minutě letní posila střídající Roman Procházka. Viktoria je tak stejně jako vedoucí Slavia Praha bodově stoprocentní a přidat se k nim může v neděli Sparta. Sigma sice byla Plzni vyrovnaným soupeřem, ale doplatila na slabou koncovku. Viktorii v lize už 531 minut nedala gól a podeváté za sebou s ní ztratila body.

Už minulé tři vzájemné ligové duely přinesly jen dva góly a v podobném duchu se nesl i dnešní zápas, který se hrál zejména ve středu hřiště. První pokus si na konto připsali domácí, ale Houskovu střelu Kozáčik vyrazil.

Na první opravdu vážnější šanci si museli diváci počkat půl hodiny. Po chybě domácího stopera Jemelky měl příležitost Krmenčík, ale proti vyběhnutému brankáři Buchtovi se dostal do úhlu a nakonec ani nezakončil. Ve 35. minutě měl Krmenčík další možnost po Hořavově průnikové přihrávce, ale Buchtu neprostřelil. Olomouc ještě do poločasu zahrozila Kalvachovou střelou těsně vedle.

Ve druhé půli se nad Androvým stadionem prohnal silný déšť a náročnější podmínky více svědčily Plzni, která dvakrát zahrozila Krmenčíkem. Zejména po přiklepnutí od Hubníka sahal po gólové hlavičce, ale míč skončil zřejmě i díky zásahu brankáře Buchty těsně nad břevnem. Krmenčík tak nenavázal na šest branek z předchozích čtyř ligových duelů.

Neuspěl ani Pernica, na druhé straně pálil nad v pádu Vepřek a Houska po nadějném brejku mířil jen do míst, kde stál brankář Kozáčik. V závěru Sigma několikrát vytvořila závar, ale bez zakončení.

A tak udeřila Plzeň, která opět těžila ze své silné lavičky. Střídající Zeman dostal v 88. minutě hodně času na centr, našel dalšího čerstvého hráče Procházku a slovenský záložník přesným zakončením vstřelil svůj první gól v české lize.

Hlasy po utkání:

Václav Jílek (trenér Olomouce): "Druhé domácí utkání a opět nula bodů, takže z tohoto pohledu je to komplikace a zklamání. Na druhou stranu si myslím, že dnešní výkon snesl poměrně přísná měřítka. Plzni jsme se dokázali vyrovnat a v některých fázích ji i přehrát. První poločas jsme byli lepším týmem. Zřejmě nám víc vyhovovalo to velké vedro, protože mi připadalo, že jsme na tom kondičně trochu lépe a lépe se pohybujeme. Žádné velké brankové příležitosti jsme si ale nevypracovali, vždycky nám chyběl kousek. Ve druhém poločase ukázala Plzeň kvalitu, závěr ale patřil zase nám. I diváci byli fantastičtí a pomohli nám stupňovat tlak a připravit si několik šancí, které si o gól říkaly. Šance jsme bohužel nedali a v závěru nedohráli jednu situaci. Rozhoduje kvalita v koncovce a produktivita. V tom byl soupeř lepší a zaslouženě tak vyhrál. Jednoznačná výhoda těchto klubů je velká kvalita hráčů na lavičce. Zeman krásně našel Procházku a ten skóroval. Šance Vepřeka byla stoprocentní, možná ještě lepší pozice než Procházkova gólová příležitost."

Pavel Vrba (trenér Plzně): "Olomouc hrála dobře kombinačně. V prvním poločase to bylo vyrovnané. Měli jsme jednu gólovku, Krmenčík šel sám na brankáře. Ve druhém poločase nás déšť možná osvěžil více než Olomouc, ale nemyslím si, že by to rozhodlo. Dvakrát jsme tam zbytečně ztratili míč a zkomplikovali si život, protože soupeř šel do brejkové situace. Měli jsme štěstí, že jsme dali gól dvě minuty před koncem. Asistenti mi říkají, co mám dělat. Dal jsem na ně a vytěžili jsme z toho tři body. Myslím, že zápas ten gól osvěžil. Je to spíš shoda okolností, někdy je to i štěstí, ale vypovídá to i o charakteru mužstva. Myslím, že jsme dobře připraveni a ve všech třech zápasech jsme ukázali, že máme v závěrech dostatek sil. A taky máme lavičku takovou, že ti hráči by všude jinde hráli v základní sestavě. V momentě, kdy v takovém počasí, jako bylo dnes, můžete vyměnit hráče za další kvalitu, tak můžete ještě vystupňovat tempo. To je obrovská výhoda. Procházka byl v Levski známý tím, že střílel z dálky a kopal standardky. Chtěli jsme, aby se dostával i do útočné fáze. Martin Zeman mu to skvěle posadil na nohu. Takže velká část jde také za ním."

Sigma Olomouc - Viktoria Plzeň 0:1 (0:0)

Branka: 88. Procházka. Rozhodčí: Berka - Kříž, Flimmel. ŽK: Yunis - Petržela. Diváci: 7049.

Olomouc: Buchta - Sladký, Štěrba, Jemelka, Vepřek - Kalvach - Zahradníček (67. Hála), Plšek, Houska (89. Yunis), Falta - Nešpor (74. Texl). Trenér: Jílek.

Plzeň: Kozáčik - Řezník, Hubník, Pernica, Limberský - Hořava, Hrošovský - Petržela (57. Zeman), Čermák (73. Procházka), Kopic - Krmenčík (85. Řezníček). Trenér: Vrba.