Ostatky kardinála Josefa Berana byly 20. dubna přineseny do baziliky Panny Marie v areálu Strahovského kláštera v Praze, kde jej věřící uctili modlitbou. Rakev (na snímku) s ostatky přivezla do Prahy delegace církevních a státních představitelů z Vatikánu. V místě posledního odpočinku papežů bylo tělo uloženo od Beranovy smrti v exilu v roce 1969. Přemístění ostatků povolil počátkem letošního roku papež František. Rakev bude 23. dubna uložena v katedrále sv. Víta do nově zřízeného sarkofágu v kapli sv. Anežky. Splní se tak poslední přání duchovního, jemuž československý komunistický režim znemožnil návrat do vlasti za jeho života i po smrti. ČTK/Deml Ondřej