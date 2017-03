Leicester/Turín - Fotbalisté Leicesteru se po odvolání trenéra Claudia Ranieriho až nečekaně probudili a zlepšenou formu chtějí potvrdit i v úterní odvetě osmifinále Ligy mistrů se Sevillou. Anglický šampion a nováček soutěže doma zkusí dohnat manko 1:2. Ve druhém úterním zápase bude Juventus Turín na svém stadionu hájit s Portem solidní úvodní náskok 2:0.

Sevilla vedla po brankách Pabla Sarabii a Joaquína Correy, ale Jamie Vardy v 73. minutě důležitým zásahem vrátil hosty do hry. Po tomto utkání byl překvapivě odvolán Ital Ranieri a Leicester pod bývalým asistentem Craigem Shakespearem v anglické lize porazil Liverpool i Hull shodně 3:1 a vzdálil se sestupovému pásmu. Ve skupině LM "Lišky" vyhrály všechny tři domácí duely.

"Dát v Lize mistrů gól venku není snadné, takže je důležité, že se nám to povedlo. Náš sen žije a máme šanci si s podporou fanoušků doma vybojovat postup," řekl záložník Leicesteru Rijád Mahriz. "V prvním zápase bylo docela teplo a vlhko, na což jsou v Seville zvyklí. Uvidíme, jak se jim bude hrát u nás ve třech stupních pod nulou," doplnil útočník Vardy.

Sevilla sice ovládla poslední tři ročníky Evropské ligy, ale do čtvrtfinále Ligy mistrů, respektive jejího předchůdce Poháru mistrů evropských zemí dokázala postoupit jen v roce 1958. Španělský tým navíc ještě nikdy na anglické půdě nezvítězil.

"Leicester je teď znovu nebezpečný jako v minulé sezoně. V domácím zápase budou hrát, jako by to bylo finále mistrovství světa. Nesmíme jim dát prostor, protože jinak to může být úporná bitva," upozornil kouč Sevilly Jorge Sampaoli.

Porto doma hrálo už od 27. minuty bez vyloučeného Alexe Tellese a italský šampion přesilovku využil v závěru, kdy se během dvou minut prosadili náhradníci Marko Pjaca a Dani Alves.

"Výhra v Portugalsku nám dodala trochu klidu a máme dobrý náskok. Porto je však výborné mužstvo a dělalo nám velké problémy, než jsme skórovali. Takže musíme zůstat ostražití a pozorní vzadu," uvedl útočník Juventusu Paulo Dybala.

Lídr portugalské ligy bude mít v odvetě těžkou práci, protože Juventus doma v pohárech neprohrál v posledních dvaceti zápasech - od porážky s Bayernem Mnichov v dubnu 2013. Pro Juventus hraje i fakt, že v tomto ročníku LM inkasoval pouhé dva góly.

Porto se může stát prvním celkem, který v play off Champions League postoupí po úvodní domácí ztrátě 0:2. "Třeba nám to Juventus usnadní a také si nechá někoho vyloučit. Každopádně musíme zápas odpracovat na sto procent a stále věřit. Když předvedeme v Turíně to nejlepší z nás, můžeme to dokázat," prohlásil brankář Porta Iker Casillas, se 163 starty rekordman elitní soutěže.

Zajímavosti před úterními odvetami osmifinále Ligy mistrů: -------- Juventus Turín - FC Porto Výkop: úterý 14. března, 20:45. Rozhodčí: Hategan - Sovre, Gheorghe (všichni Rum.). První zápas: 2:0. Bilance: 4 3-1-0 7:2. Zajímavosti: - Porto v pohárech Juventus ještě nikdy neporazilo - žádný tým v historii LM nedokázal postoupit po domácí porážce 0:2 - Juventus může postoupit do čtvrtfinále LM podesáté v historii, Porto posedmé - Juventus doma neprohrál v posledních 20 pohárových zápasech, naposledy nestačil v dubnu 2013 na Bayern Mnichov - Juventus letos ještě v žádné soutěži neprohrál (11 výher a remíza) - Juventus má v této sezoně LM nejlepší defenzivu, v 7 zápasech inkasoval jen 2 góly - pro Porto byla porážka s Juventusem jedinou ztrátou za posledních 10 zápasů - Iker Casillas (Porto) a Gianluigi Buffon (Juventus) patří mezi 5 brankářů se 100 a více starty v LM (další jsou Oliver Kahn, Petr Čech a Víctor Valdés) - Cassillas má navíc v LM nejvíce startů (163) i čistých kont (54) - hráči Porta Hector Herrera, Iván Marcano, Felipe a André Silva jsou v karetním ohrožení - Alex Sandro (Juventus) hrával za Porto Leicester City - Sevilla FC Výkop: úterý 14. března, 20:45. Rozhodčí: Orsato - Di Fiore, Manganelli (všichni It.). První zápas: 1:2. Bilance: 1 0-0-1 1:2. Zajímavosti: - anglický šampion Leicester je nováček LM - Leicester startuje v pohárech počtvrté a hned dvakrát vypadl se španělským soupeřem - Sevilla od roku 2006 vyhrála 5x Evropskou ligu/Pohár UEFA - Sevilla je v osmifinále LM/PMEZ počtvrté, do čtvrtfinále však prošla jen v roce 1958 - Sevilla v pohárech nikdy v Anglii nevyhrála (2 porážky a 2 remízy) - Leicester po odvolání trenéra Claudia Ranieriho vyhrál oba zápasy 3:1 (v lize nad Liverpoolem a Hullem) - Leicester v této sezoně LM vyhrál všechny 3 domácí zápasy a inkasoval v nich jediný gól - Leicester neudržel čisté konto 12x za sebou - Sevilla drží sérii 8 soutěžních zápasů bez porážky (z toho 5 výher) - Sevilla v této sezoně LM neinkasovala v 5 ze 7 zápasů (ve všech 3 venkovních duelech) - v karetním ohrožení jsou hráči Leicesteru Robert Huth a Islám Slimaní a hostující Vicente Iborra s Nicolásem Parejou