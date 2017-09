Záchranáři odváželi 23. září v Praze ve vážném stavu zhruba šedesátiletého muže do Ústřední vojenské nemocnice. Muž odpoledne spadl z Karlova mostu do Vltavy. Skočili pro něj dva cestující z okolo projíždějící lodi a až do příjezdu záchranářů ho oživovali.

Záchranáři odváželi 23. září v Praze ve vážném stavu zhruba šedesátiletého muže do Ústřední vojenské nemocnice. Muž odpoledne spadl z Karlova mostu do Vltavy. Skočili pro něj dva cestující z okolo projíždějící lodi a až do příjezdu záchranářů ho oživovali.

Praha - Pro záchranu herce Jana Třísky po sobotním pádu z Karlova mostu v Praze udělala posádka výletní lodi Labe maximum. ČTK to dnes sdělil Jan Hamza, jednatel firmy Prague Boats, která loď provozuje. Dva turisté, kteří pro Třísku z lodi skočili, obvinili v rozhovoru pro televizi Nova posádku z pomalé reakce. Podle Hamzy je ale manévrování u Karlova mostu pro velké lodě obtížné. Pražská zdravotnická záchranná služba nemá ke spolupráci s lodí výtky, řekla ČTK mluvčí služby Jana Poštová.

Dva polští turisté, kteří pracují jako důlní záchranáři, řekli Nově, že jim členové posádky lodi bránili v tom, aby hned skočili do vody. Hamza však uvedl, že posádka jen chtěla předejít tomu, aby se turisté sami zranili, protože v tu chvíli již loď manévrovala k Třískovi. Kromě toho, že skok z horní paluby je sám o sobě nebezpečný, mohla by podle Hamzy turisty ve vodě zranit pohybující se loď.

"Lidé pokoušející se o záchranu by mohli skončit pod lodí či by je mohl zachytit šroub. Posádka je (turisty) přesvědčovala, že pokud se chtějí zúčastnit záchranné akce, měli by tak činit z rozmyslem - například místo skoku z výšky vstoupit do vody z dolní paluby až v okamžiku, kdy loď k tonoucímu domanévruje," sdělil jednatel Prague Boats. "Navíc by svým pobytem ve vodě ztěžovali kapitánovi již tak obtížné manévrování," doplnil.

Velké lodě mají podle něj manévrovací možnosti omezené, a zvlášť v okolí Karlova mostu je pro výletní plavidla manévrování těžké. "Labe jako jediná z blízkých lodí disponovala dokormidlovacím zařízením, které umožnilo k tonoucímu lépe manévrovat. K tonoucímu zamířila bez jakékoli prodlevy," uvedl. Polským pasažérům vyjádřil vděčnost za značnou pomoc s oživováním Třísky.

Posádka lodi koordinovala záchranu s dispečerkou integrovaného záchranného systému a loď dopravila Třísku na břeh k sanitce. Mluvčí záchranné služby Poštová řekla, že žádné výtky ke spolupráci s výletní lodí se neobjevily a podle dispečerky nebyly v komunikaci žádné problémy. Zásah byl podle mluvčí rychlý.

Tříska spadl z Karlova mostu do Vltavy v sobotu odpoledne a při pádu se těžce zranil. Poté byl ve vážném stavu převezen do pražské Ústřední vojenské nemocnice, kde v noci na pondělí zemřel. Podle prvních zjištění policie byl pád pravděpodobně nešťastnou náhodou.