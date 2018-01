Praha - Pro šestici českých hokejistů budou olympijské hry v Pchjongčchangu premiérovou velkou mezinárodní akcí v kariéře. Obránce Vojtěch Mozík z Podolsku, Adam Polášek ze Soči a útočníci Milan Gulaš z Plzně i Dominik Kubalík z Ambri-Piotty už v minulosti odjeli na světové šampionáty, ale nedostali se nakonec z širšího kádru na soupisku. Další plzeňská ofenzivní hvězda Tomáš Mertl a brankářská trojka Patrik Bartošák z Vítkovic se vydají do dějiště velké akce poprvé.

Gulaš byl blízko mistrovství světa několikrát. V roce 2010 do Německa a o čtyři roky později do Bělorusku se vydal i s týmem, ale účasti se nedočkal. Dvaatřicetiletý lídr produktivity extraligy se nevzdal a může se těšit na olympiádu. "Je to hráč, který věkem patří k velmi zkušeným borcům. Tuto sezonu má vynikající formu. Přesvědčil nás, moc jsme nezvažovali jeho nominaci," řekl kouč české reprezentace Josef Jandač.

Gulaš sice kvůli zranění zmeškal prosincový Channel One Cup v Praze a Moskvě, ale v extralize září a nasbíral ve 40 zápasech 52 bodů za 19 branek a 33 asistencí. "Milana znám už historicky dlouho. Začínal se mnou už v Českých Budějovicích. Věřím, že se toho na této první akci zhostí jako správný mazák, byť je to nováček," dodal Jandač.

I vazba na Gulaše pomohla Mertlovi, který se svým současným parťákem z útoku Plzně vyrůstal na jihu Čech a hrál takém pod Jandačem v Českých Budějovicích. Nyní je s 24 góly nejlepším střelcem domácí soutěže. "Je to také třicátník, takže hráč v poměrně zkušeném věku, který nemá za sebou velký turnaj," prohlásil Jandač.

Až do listopadu, kdy byl dodatečně nominován na turnaj Karjala, měl na kontě jediný start v národním týmu. "Odehrál oba turnaje, na prvním se bohužel zranil, nějak ho pak ještě odehrál. Na tom dalším turnaji už si plnil tu roli, jakou má," popsal Jandač.

"Přiznám se, že při zvažování tam byl Robin Hanzl, ale dali jsme přednost Tomášovi. Vytvořil údernou dvojici s Milanem Gulašem a má stabilní výkonnost po celou sezonu. Je rozehraný a patří v této sezoně opravdu k nejlepším hráčům v extralize," doplnil k jednomu z nominačních překvapení.

V Plzni načal sezonu i kanonýr Dominik Kubalík, ale dvaadvacetiletý nejmladší hráč výběru nyní hraje ve Švýcarsku za Ambri-Piottu. "Všichni víme o jeho střeleckých schopnostech. Je to hráč, který se stará o produktivitu jak v české lize, tak se prosazuje i ve švýcarské a teď i v národním týmu. Byl na nějakých akcích, nebyl zapsán, ale myslíme, že už nastal čas. Nabral nějakou zkušenost a bude velmi platným hráčem," uvedl Jandač na adresu Kubalíka, který byl v širším kádru na posledních dvou MS.

Pětadvacetiletý Mozík byl s týmem na domácím šampionátu v Praze v roce 2015, ale dočká se až v Pchjongčchangu. Za sebou má sedm startů v NHL za New Jersey z ročníku 2015/16. "Jeho nominace vzešla z prosincového turnaje, kdy nás přesvědčil. Neměl to vůbec jednoduché, protože ta první akce mu moc nevyšla a o to to měl těžší. Ale pak nás hodně příjemně překvapil a myslíme, že to pro nás bude stabilní obránce. Patří k velmi produktivním obráncům KHL," prohlásil Jandač.

O rok starší Polášek se v sezoně stěhoval v KHL z Novosibirsku do Soči, kde našel pohodu a stavitele národního týmu přesvědčil. S mužstvem byl už na šampionátu v roce 2016 v Moskvě, do konečného kádru se ale nedostal. "Bude to jeho první větší akce. Absolvoval poměrně dost utkání v přípravě nebo turnajích Euro Hockey Tour, ale letošní výkonností nás přesvědčil, že do této nominace patří," řekl Jandač.

Čtyřiadvacetiletý Bartošák debutoval v reprezentaci v srpnu v Třinci proti Slovensku a má na kontě jeden start. "Hraje ve Vítkovicích výborně, prokazuje stabilní výkonnost a měli jsme ho na různých akcích v roli třetího brankáře. Věříme, že se této role zhostí tak, jak si představujeme a věříme, že v budoucnu promluví i do pozice jedna, dvě v národní týmu," dodal Jandač.